Riviera International Film Festival 2025: Un viaggio nella fiction italiana a Sestri Levante

Dal 6 all’11 maggio 2025, Sestri Levante si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e incontri straordinari grazie al Riviera International Film Festival. Questo evento annuale celebra la fiction italiana, mettendo in luce le nuove tendenze e i talenti emergenti del panorama cinematografico nazionale. Con un programma ricco di talk esclusivi e presentazioni di serie attesissime, il festival promette di offrire un’esperienza unica per gli appassionati del piccolo schermo.

Il programma del festival: un focus sulla fiction italiana

Il Riviera International Film Festival si distingue per la sua attenzione alla fiction italiana e alle sue molteplici sfaccettature. Quest’edizione si concentrerà su due opere di grande rilievo: “Il Gattopardo” e “L’Arte della Gioia”. Entrambi i titoli rappresentano visioni artistiche diverse, ma unite dalla capacità di raccontare storie che toccano il cuore del pubblico.

“Il Gattopardo,” una nuova serie prodotta da Netflix, riporta in vita l’atmosfera aristocratica e nostalgica del celebre romanzo di Tomasi di Lampedusa. La serie sarà presentata da tre attori di spicco: Paolo Calabresi, Astrid Meloni e Alessandro Mascheroni, che condivideranno aneddoti e retroscena sul loro lavoro.

Dall’altro lato, “L’Arte della Gioia,” diretta da Valeria Golino, offre un affresco potente e poetico ispirato alla vita di Goliarda Sapienza. Questo progetto, già candidato a diversi premi David di Donatello, sarà al centro di un dialogo tra la regista e Nils Hartmann di Sky Studios Italia, offrendo al pubblico un’opportunità unica di approfondire il processo creativo dietro la serie.

Le star della fiction: incontri imperdibili

Il festival non sarebbe completo senza la presenza di attori e registi che hanno segnato il panorama della fiction contemporanea. Marco Rossetti, noto per i suoi ruoli in “A un passo dal cielo” e “Costanza,” condividerà la sua esperienza e il suo percorso artistico, offrendo uno sguardo privilegiato sulla sua carriera.

Accanto a lui, Matteo Paolillo, diventato un’icona per la sua interpretazione in “Mare Fuori,” racconterà come la musica e la recitazione si intrecciano nella sua vita. Questi incontri rappresentano un’opportunità unica per i fan di conoscere meglio i loro beniamini e scoprire i retroscena delle produzioni di successo.

Dietro le quinte de “I Leoni di Sicilia”

Un altro momento da non perdere sarà il dialogo tra Donatella Finocchiaro, protagonista di “I Leoni di Sicilia,” e Stefano Sardo, sceneggiatore della serie. Questo incontro offrirà un’interessante prospettiva sul lavoro che si cela dietro la realizzazione di una fiction di successo, esplorando il rapporto tra scrittura e interpretazione.

La serie, che ha già catturato l’attenzione del pubblico, rappresenta un’importante riflessione sulla storia e la cultura siciliana, rendendo questo dialogo ancora più significativo per gli appassionati di cinema e televisione.

Un festival che promuove la cultura e il talento

Il Riviera International Film Festival 2025 si conferma come uno degli eventi culturali più attesi in Italia, grazie al supporto del Comune di Sestri Levante, della Regione Liguria e della Commissione Europea. Questo festival non solo celebra la fiction italiana, ma si propone anche come un punto di riferimento per il futuro della serialità, attirando un pubblico sempre più curioso e appassionato.

Con una programmazione ricca e variegata, il festival rappresenta un’importante opportunità per scoprire nuove storie e talenti, contribuendo a far crescere la cultura cinematografica nel nostro paese.

