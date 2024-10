Ritorno al cinema sociale: “La storia di Souleymane” racconta l’odissea dei migranti a Parigi

L’epopea di Souleymane, protagonista dell’ultimo film di Boris Lojkine, è al centro di un racconto cinematografico che coniuga tensione e realismo, toccando temi cruciali riguardanti la migrazione e la lotta per la sopravvivenza. Presentato nella sezione Un Certain Regard a Cannes 2024, il film non solo porta alla luce le difficoltà di un giovane immigrato, ma si inserisce anche in una narrazione europea più ampia e incisiva, rispetto ai recenti prodotti cinematografici statunitensi. Attraverso una messa in scena vivace e coinvolgente, si esplora la vita di un rider che si destreggia tra precarietà e speranza nella frenesia parigina.

Un racconto di migrazione intenso e attuale

“La storia di Souleymane” si distingue per il modo in cui affronta le sfide quotidiane degli immigrati. Il protagonista, interpretato da Abou Sangare, è un giovane proveniente dalla Guinea che si ritrova intrappolato in una Parigi frenetica e inaccessibile, in attesa di un visto che possa garantirgli un futuro. Il film riesce a catturare l’attenzione degli spettatori attraverso una narrazione che, seppur drammatica, è permeata da una forte autenticità. Souleymane, come molti altri immigrati, è costretto a reinventarsi quotidianamente, cercando di guadagnarsi da vivere come rider, un lavoro contemporaneamente moderno e ancora stigmatizzato, che può apparire, in effetti, come una forma di sfruttamento.

Lojkine, nella sua regia, non si limita a rappresentare la storia di un individuo, ma offre uno sguardo più ampio sulle condizioni di vita di quel “popolo invisibile”, che si muove silenziosamente tra le strade delle metropoli. La scelta di focalizzare l’attenzione sulla figura del rider non è casuale, ma riflette un fenomeno sociale crescente, che trova eco anche in altri film recenti, come “Anywhere Anytime” di Milad Tangshir. Così, “La storia di Souleymane” si posiziona come un’opera che dialoga con i temi di attualità, ponendo l’accento su un’esperienza collettiva di vulnerabilità e resistenza.

La Parigi di oggi attraverso gli occhi di Souleymane

Boris Lojkine utilizza una regia dinamica e coinvolgente per immergere il pubblico nelle strade caotiche di Parigi, che nel film assumono una dimensione quasi metropolitana, simile a New York. Le immagini sono caratterizzate da una continua tensione, dove ogni inquadratura contribuisce a rappresentare l’ansia e la disperazione del protagonista. Souleymane deve affrontare una vita di precarietà, che include la ricerca di un riparo notturno e lo stallo di un’identità in attesa di conferma. Ogni giorno è un’alternanza di instabilità e speranza, mentre il giovane immigrato si muove tra ordini da accettare e spostamenti da effettuare.

La rappresentazione della vita di Souleymane è abilmente costruita attraverso scelte stilistiche che escludono elementi artificiosi, ponendo il focus sull’esperienza cruda e autentica del protagonista. La regia evita una colonna sonora convenzionale, optando per il rumore di fondo della città, che si trasforma nel motivo musicale del film, trasmettendo a chi guarda il fermento e l’agitazione dell’ambiente urbano. Ciò enfatizza il contrasto tra la vita frenetica di Parigi e la condizione precaria del protagonista, creando un’atmosfera di immediata empatia.

Un’opera di cinema sociale e di denuncia

“La storia di Souleymane” si colloca all’interno di un nuovo realismo cinematografico capace di affrontare temi di grande rilevanza sociale. Lojkine riesce a dare voce a una parte della società spesso ignorata, trasformando il suo film in un potente strumento di denuncia contro l’indifferenza delle istituzioni riguardo le condizioni di vita degli immigrati. Il regista ci invita a riflettere sulle responsabilità politiche e sociali di un’epoca segnata da una crescente ostilità verso il fenomeno migratorio.

La realizzazione di questo film è un atto di coraggio e un atto artistico che offre la possibilità di un cambiamento, sottolineando la necessità di una maggiore empatia verso un mondo contemporaneo che tende a chiudersi in sé stesso. Con una narrazione incisiva e una messa in scena ben calibrata, “La storia di Souleymane” emerge come un’importante opera capace di stimolare il dibattito riguardo le politiche migratorie e le problematiche afferenti, rendendo visibili le storie di chi spesso rimane nell’ombra.