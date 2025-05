Ritorna su Canale 5 il nuovo show di Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama televisivo italiano si arricchisce di un nuovo atteso appuntamento: il trio musicale Il Volo torna su Canale 5 con il programma “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo“. Questo show, che si preannuncia ricco di emozioni e sorprese, vedrà tre diverse conduttrici alternarsi nel corso delle serate, ognuna portando il proprio stile e la propria personalità. Scopriamo insieme i dettagli di questo evento che promette di intrattenere il pubblico con musica e nostalgia.

Le conduttrici del programma

Il primo volto che guiderà il pubblico in questo viaggio musicale sarà Antonella Clerici. La conduttrice, nota per il suo carisma e la sua esperienza nel settore, avrà l’onore di aprire le danze. Antonella è attesa a settembre su Rai 1 con il nuovo programma “Jukebok – La Notte delle Hit“, ma prima di questo, sarà protagonista su Canale 5 con Il Volo. È interessante notare che il trio, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, deve gran parte della sua notorietà alla Clerici, che li ha lanciati nel panorama musicale italiano durante il suo programma “Ti Lascio una Canzone“.

La seconda conduttrice di “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” sarà Vanessa Incontrada. Già nota al pubblico di Canale 5 per la sua recente partecipazione nella serie “Tutto quello che ho“, Vanessa si prepara a tornare in scena con un ruolo di grande responsabilità. Inoltre, la vedremo presto su Rai 1 in occasione dei Music Awards, dove condividerà il palco con Carlo Conti. La sua versatilità e il suo talento la rendono una scelta perfetta per questo show, che unisce musica e intrattenimento.

Infine, a completare il trio di conduttrici, ci sarà Lorella Cuccarini. Da anni volto noto di Canale 5, Lorella è un’icona della televisione italiana e ha una lunga carriera alle spalle, che include anche la conduzione del talent show “Amici“. La sua presenza nel programma assicura un ulteriore tocco di professionalità e charme, rendendo “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” un evento da non perdere.

Dettagli sulle registrazioni e il luogo dell’evento

Le registrazioni di “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” si svolgeranno a Palazzo Te di Mantova, un luogo ricco di storia e bellezza, che offrirà un’ambientazione suggestiva per le esibizioni del trio. Le riprese inizieranno venerdì 8 maggio, dando il via a una serie di eventi che promettono di intrattenere e coinvolgere il pubblico. Palazzo Te, con la sua architettura affascinante e i suoi giardini, si presta perfettamente a ospitare un programma che celebra la musica e la cultura italiana.

Il Volo, con il loro stile inconfondibile e le loro voci potenti, continuerà a deliziare i fan con le loro interpretazioni, mentre il format del programma si preannuncia ricco di sorprese e momenti emozionanti. L’unione di tre talentuose conduttrici e un trio musicale di successo rappresenta una formula vincente, destinata a catturare l’attenzione di un vasto pubblico.

Con l’avvicinarsi della data di registrazione, l’attesa cresce e i fan sono pronti a vivere un’esperienza unica, ricca di musica, emozioni e ricordi. “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” si prepara a diventare un appuntamento imperdibile nel palinsesto televisivo italiano.

