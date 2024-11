Ritorna in onda su Raiuno il film-tv “Una villa per due”: trama, cast e dettagli

La serata di domenica 24 novembre 2024 riserva un’interessante opportunità agli appassionati di commedie leggere. Raiuno trasmette la replica di “Una villa per due“, un film-tv del ciclo “Purché finisca bene“, andato in onda per la prima volta dieci anni fa. Con la direzione di Fabrizio Costa, la pellicola, interpretata da Neri Marcoré e Giampaolo Morelli, offre un mix di divertimento e momenti di riflessione, proponendo un racconto che mette in luce le dinamiche familiari e relazionali attraverso situazioni tecnicamente irrisolvibili, generando risate e inquietudine al contempo.

Dove vedere “Una villa per due” in streaming

Per chi non potesse seguire la messa in onda televisiva, “Una villa per due” è disponibile anche in streaming su RaiPlay. Questa piattaforma consente di accedere facilmente alla commedia tramite smart TV, tablet e smartphone, garantendo così la possibilità di gustarsi il film in qualsiasi momento. Gli spettatori possono anche visitare la pagina ufficiale di “Purché finisca bene” su RaiPlay, dove trovano non solo il film-tv del giorno, ma anche una selezione di altre produzioni dello stesso ciclo.

Trama di “Una villa per due”

La storia ruota attorno a Daniele, un avvocato di Trento interpretato da Neri Marcoré. La narrazione prende il via dal momento in cui Daniele, all’indomani della perdita del padre, cerca di garantire un ambiente sereno a sua madre Marion, affidata alle cure amorevoli della famiglia. Decidendo di trasferirla ad Arco, un paese caratterizzato dalla tranquillità, egli ha in programma di costruire una villa sul lago di Ledro. Tuttavia, nonostante buone intenzioni e solide fondamenta, il progetto di Daniele si rivela più complesso del previsto. I rapporti con la sua fidanzata, Graziella, interpretata da Selvaggia Quattrini, si alterano nella casa che condividono, creando attriti difficili da gestire.

L’arrivo di Francesco Ferrandini, un intraprendente imprenditore edile interpretato da Giampaolo Morelli, si rivela un’arma a doppio taglio. Sebbene Francesco prometta che la villa sarà completata in tempi brevi, Daniele scopre con amarezza che i lavori sono in grave ritardo. Non solo, i debiti contratti con i fornitori si accumulano, mentre il Comune emette decreti che bloccano la costruzione. A complicare ulteriormente la situazione compare Marisa, un assessore comunale e ex fiamma di Daniele, interpretata da Donatella Finocchiaro. La tensione emotiva e le difficoltà relazionali si intensificano, costringendo Daniele a prendere decisioni difficili per mantenere l’armonia in casa.

Cast del film-tv

Il cast di “Una villa per due” è ricco di nomi noti del panorama cinematografico italiano. Oltre a Neri Marcoré nei panni di Daniele e Giampaolo Morelli in quelli di Francesco, la pellicola vanta anche Donatella Finocchiaro nel ruolo di Marisa Collodi. Le altre figure di rilievo sono Camilla Filippi, che interpreta Caterina, e Selvaggia Quattrini, che svolge il ruolo di Graziella. Anche Stefano Santospago e Giuliana Lojodice contribuiscono alla storia rispettivamente con i ruoli di Bramosetti e Marion. L’armonia e le interazioni di questo variegato gruppo di attori arricchiscono ulteriormente il racconto, rendendo la commedia al contempo leggera e carica di tensioni relazionali.

Dettagli sulla produzione e alla sua realizzazione

“Una villa per due” è un film-tv prodotto da Rai Fiction in collaborazione con Pepito Produzioni. La sceneggiatura, scritta da Gualtiero Rosella e Pietro Calderoni, si avvale della direzione esperta di Fabrizio Costa, già noto per altre opere di successo. La pellicola, con una durata di circa 100 minuti, è stata concepita per essere trasmessa in un’unica serata, favorendo una fruizione continua e appassionante.

Le riprese si sono svolte nell’estate del 2023 tra scenari mozzafiato dell’Alto Garda Trentino, precisamente ad Arco e nella suggestiva Val di Ledro. La produzione ha beneficiato del supporto fornito dalla Trentino Film Commission, che ha contribuito a ottimizzare l’ambientazione scenica e a valorizzare le bellezze naturali del territorio.

“Una villa per due” è una storia vera?

Contrariamente a quanto potrebbe suggerire la realistica fattura della narrazione, “Una villa per due” non si basa su eventi realmente accaduti, ma è un’opera frutto della fervida immaginazione degli sceneggiatori. Lo sviluppo dei personaggi e le vicissitudini che attraversano Daniele, Marion e gli altri protagonisti sono interamente frutto della creatività e non di ispirazioni reali, permettendo agli spettatori di immergersi in una storia originale e piena di colpi di scena.

Il film-tv rappresenta così una vera e propria fuga dalla quotidianità, insieme a risate e momenti di commozione, catturando l’essenza dei legami familiari e delle complicazioni che nascono nel tentativo di condividerli.