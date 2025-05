Max Pezzali annuncia un concerto allo stadio Maradona e presenta il nuovo fumetto a Napoli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Max Pezzali, noto cantautore e fondatore degli 883, ha recentemente fatto un annuncio che ha entusiasmato i fan: il prossimo anno si esibirà allo stadio Maradona di Napoli. Questo evento è stato rivelato durante la sua partecipazione al Comicon 2025, dove ha presentato il suo nuovo fumetto, realizzato in collaborazione con Roberto Recchioni. La passione per il calcio e le storie legate a questo sport sono state al centro della sua conversazione, rivelando un legame profondo tra la sua musica e il mondo del fumetto.

La passione per i fumetti e il calcio

Durante un’ora di talk, Max Pezzali ha condiviso con il pubblico la sua lunga storia con i fumetti, sottolineando come questi siano sempre stati una parte fondamentale della sua vita. Il quarto capitolo della serie “Max Forever“, creato da Roberto Recchioni, rappresenta un punto di incontro tra la biografia di Pezzali e la figura iconica di Diego Armando Maradona. “Volevamo raccontare il nostro rapporto con un idolo gigantesco”, ha dichiarato Pezzali, evidenziando l’importanza di Maradona non solo come calciatore, ma anche come simbolo di passione e ispirazione.

L’artista ha spiegato che il calcio per lui è molto più di uno sport; è una metafora della vita stessa. “Le metafore calcistiche sono immediate. Il calcio racconta bene la vita”, ha affermato, dimostrando come le sue esperienze personali si intreccino con il mondo del calcio. La sua amicizia con Recchioni è nata e si è sviluppata durante il periodo del lockdown, quando entrambi hanno trovato in questa connessione un modo per esprimere le loro idee e passioni comuni.

Fumetto e musica: un connubio creativo

Max Pezzali ha parlato della sua visione artistica, descrivendo come le canzoni siano per lui come fotogrammi di un film. “Se non visualizzo le cose, non riesco a raccontarle”, ha affermato, sottolineando l’importanza della narrazione visiva. I fumetti, secondo Pezzali, offrono un modo unico per arricchire le canzoni, fornendo un supporto emotivo che va oltre le parole. “Un fumetto può dare una quarta dimensione comunicativa che una canzone da sola non può avere”, ha spiegato, evidenziando come la combinazione di immagini e musica possa creare esperienze straordinarie.

La sua capacità di creare mondi attraverso la musica e il fumetto è un aspetto che Pezzali considera fondamentale per il suo lavoro. La fusione di questi due mezzi espressivi permette di raccontare storie in modo più coinvolgente e profondo, rendendo ogni progetto unico e memorabile.

L’impatto del cinema e la nostalgia

Durante l’incontro, Pezzali ha anche rivelato il suo amore per il cinema, in particolare per la trilogia di Sam Raimi dedicata a Spider-Man. “Vidi il primo film a New York e rimasi folgorato”, ha raccontato, descrivendo l’emozione di vedere un personaggio che amava prendere vita sul grande schermo. Questo momento ha segnato un’importante connessione tra il suo mondo musicale e quello cinematografico, dimostrando come le diverse forme d’arte possano influenzarsi reciprocamente.

La questione della nostalgia è emersa naturalmente, considerando l’impatto generazionale dei testi degli 883, recentemente riportati alla ribalta grazie alla serie “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883“. Pezzali ha chiarito di non essere un nostalgico, ma di apprezzare il sapore agrodolce di questa emozione. “A posteriori, penso che avrei potuto vivere di più il presente quando scrivevo canzoni come ‘Gli anni'”, ha riflettuto, mostrando una consapevolezza profonda riguardo al passare del tempo e ai cambiamenti che porta con sé.

Sogni e progetti futuri

Max Pezzali ha concluso il suo intervento parlando dei suoi sogni per il futuro, esprimendo il desiderio di trasformare i concerti in esperienze uniche, simili a parchi a tema. “Devi fare qualcosa che diverta te in prima persona”, ha affermato, sottolineando l’importanza di creare momenti sorprendenti e memorabili per il pubblico. La sua visione artistica si basa sulla continua ricerca di innovazione e stupore, elementi che rendono ogni suo progetto speciale e coinvolgente.

Con l’annuncio del concerto allo stadio Maradona e il lancio del nuovo fumetto, Max Pezzali continua a dimostrare la sua versatilità e il suo impegno nel connettere musica, arte e cultura, regalando ai suoi fan esperienze indimenticabili.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!