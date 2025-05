Maggio dei Libri: Festival Letterari in Italia per Risvegliare la Passione per la Lettura

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’arrivo della primavera, cresce anche il desiderio di immergersi nel mondo della lettura. Da maggio, numerose piazze e luoghi di cultura in tutta Italia si trasformano in vivaci salotti letterari, dove appassionati di libri possono incontrare autori e intellettuali. Questo articolo esplora cinque festival letterari imperdibili che celebrano la cultura e la letteratura.

Maggio dei Libri: Un’iniziativa Nazionale

Dal 2011, il Centro per il libro e la lettura promuove il Maggio dei Libri, una campagna che invita a portare i libri al di fuori delle loro tradizionali sedi. Grazie a eventi e iniziative creative, il progetto coinvolge tutte le regioni italiane, incoraggiando la lettura in spazi pubblici. L’edizione di quest’anno, inaugurata il 23 aprile in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, è dedicata ad Andrea Camilleri, in occasione del centenario della sua nascita. Questo tributo sottolinea l’importanza della lettura nel formare il pensiero critico e la consapevolezza.

Popsophia: Magia e Cultura a Ancona

Il festival Popsophia, che si svolgerà ad Ancona dall’8 all’11 maggio, unisce filosofia, esoterismo e cultura pop. Con il tema “Abracadabra“, l’evento esplorerà il concetto di pensiero magico, dalle antiche pratiche alchemiche fino all’influenza della tecnologia contemporanea. Il Teatro delle Muse ospiterà una serie di eventi, tra cui uno spettacolo dedicato all’esoterismo di Franco Battiato e riflessioni sul pensiero di registi come Fellini e Lynch. Tra gli ospiti figurano nomi noti come Giulia Ciarapica e Licia Troisi. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione a partire dal 28 aprile.

Leggenda: Un Festival per i Giovani Lettori a Empoli

Dal 9 all’11 maggio, Empoli ospiterà Leggenda, un festival dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi sotto i 16 anni. Giunto alla sua ottava edizione, il tema di quest’anno è “Mani“, simbolo di connessione e creatività. Durante i tre giorni di eventi, i giovani lettori potranno partecipare a momenti di riflessione e approfondimento, scoprendo storie che stimolano l’immaginazione. Tra gli autori presenti ci saranno Geronimo Stilton e Silvia Vecchini, offrendo ai partecipanti l’opportunità di incontrare i loro scrittori preferiti.

SalTo: Il Salone del Libro di Torino

Dal 15 al 19 maggio, Torino ospiterà il Salone del Libro, la fiera dell’editoria italiana più importante, giunta alla sua XXXVII edizione. Quest’anno il tema “Le parole tra noi leggere” rende omaggio al romanzo di Lalla Romano. Sotto la direzione artistica di Annalena Benini, il Salone presenterà un programma ricco e variegato, con la partecipazione di autori di fama internazionale come Tracy Chevalier e Dacia Maraini. Tra le novità, “Incontra l’editor” offre l’opportunità di dialogare con professionisti del settore per ricevere consigli sulla scrittura.

Armonia: Un Festival Itinerante nel Salento

Dal 22 maggio al 14 settembre 2025, il festival Armonia – Narrazioni in Terra d’Otranto, diretto da Mario Desiati, tornerà con un programma ricco di eventi. Il tema “Leggere porta il tuo sguardo lontano” invita a esplorare nuovi orizzonti attraverso la letteratura. Con oltre 40 eventi, il festival inizierà con una tappa salentina dal 22 al 25 maggio, coinvolgendo dodici semifinalisti del Premio Strega 2025.

Premio Italo Calvino: Riconoscimenti e Dialoghi

Il 14 e 15 giugno, Lucugnano ospiterà il Premio Italo Calvino, con la partecipazione di Simone Torino, vincitore dell’edizione 2024. Durante l’evento, si svolgeranno dialoghi con il nuovo vincitore, che sarà annunciato il 5 giugno. Inoltre, il 18 luglio, la scrittrice palestinese Adania Shibli parteciperà a un incontro a Leuca, affrontando tematiche socio-politiche del Mediterraneo.

Questi festival rappresentano un’importante opportunità per celebrare la lettura e la cultura in Italia, coinvolgendo lettori di tutte le età e promuovendo il dialogo tra autori e pubblico.

