Rinvio di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse: le sfide della sceneggiatura mettono in crisi il sequel

Il mondo del cinema d’animazione ha subìto un duro colpo con il rinvio a data da destinarsi di “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”. Dopo il travolgente successo di “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, il sequel del film acclamato dalla critica e dal pubblico avrebbe dovuto giungere nelle sale nel marzo 2024. Tuttavia, Sony ha preso la drastica decisione di rimuovere il film dal suo calendario di uscite, sollevando interrogativi su quali siano le motivazioni alla base di questo stop creativo.

Riconoscimento del successo di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Uscito nell’estate del 2023, “Spider-Man: Across the Spider-Verse” ha registrato un ottimo riscontro al botteghino e una critica entusiasta. La pellicola ha portato avanti la storia di Miles Morales, mantenendo l’eccellente standard visivo e narrativo del franchise. Considerato un capolavoro dell’animazione moderna, il film ha fissato nuove vette nel panorama degli adattamenti cinematografici dei fumetti. Tra elementi innovativi e un vasto universo di personaggi, i fan erano in trepidante attesa del sequel.

Tuttavia, la gioia per l’uscita del sequel ha lasciato rapidamente il posto a preoccupazioni e frustrazioni quando, a settembre, Sony ha annunciato il rinvio. Secondo quanto riportano le fonti, l’azienda ha scelto di rivedere e riscrivere gran parte della sceneggiatura di “Beyond the Spider-Verse”. Le motivazioni di questo rinvio sono principalmente legate all’insoddisfazione per il materiale preparato fino a quel momento.

Il dibattito sulla sceneggiatura e sulla produzione

Le voci riguardanti il futuro di “Beyond the Spider-Verse” sono state alimentate da affermazioni contrastanti all’interno dell’industria. Jeff Sneider, un esperto del settore, ha enfatizzato che gran parte del materiale realizzato è stato scartato “per motivi creativi”. Questo ha scatenato un dibattito acceso, con Daniel Pemberton, il compositore della saga, che ha etichettato tali notizie come poco attendibili. Chris Miller, uno dei produttori, ha inoltre tenuto a precisare che non è stato scartato nulla.

Nonostante le smentite, è emerso che Sony ha ristrutturato l’intera sceneggiatura, alla luce dei feedback ricevuti dopo l’uscita del primo film. Quest’ultima decisione ha portato alla drastica eliminazione di diverse bobine di filmati già animati. Le difficoltà creative sono amplificate dalla ricerca di un finale che possa fare giustizia al sequel, lasciando i fan in attesa di novità.

I contrasti interni e l’evoluzione del progetto

La situazione attuale di “Beyond the Spider-Verse” è ulteriormente complicata da tensioni interne tra i creativi coinvolti e lo studio. Phil Lord e Chris Miller, i visionari dietro il franchise, hanno avuto un contratto quinquennale con Sony, ma le recenti divergenze sui progetti riguardanti Spider-Man, incluso Spider-Noir, hanno portato a una rottura. Notizie del 2022 avevano già evidenziato lo stile manageriale controverso della coppia, con collaboratori che hanno descritto il processo di creazione di “Across the Spider-Verse” come “arduo”.

La produzione, costata circa 150 milioni di dollari, è stata gravata da una pressione costante, contribuendo a un ambiente di lavoro non sempre ideale. Con la fine delle riprese del loro ultimo progetto, “Project Hail Mary”, Lord e Miller potrebbero rifocalizzarsi sulla loro carriera, lasciando aperti interrogativi sul destino della trilogia Spider-Man, che inizia a sembrare più incerto che mai.

L’attesa per le novità future

Mentre il futuro di “Beyond the Spider-Verse” rimane in bilico, i fan si interrogano su quanto dovranno attendere per conoscere le sorti di Miles Morales e del suo universo. Sony si trova di fronte a una scelta cruciale, poiché la pressione per un sequel all’altezza del suo prequel è enorme. Con la release calendar bloccato e il panorama cinematografico in continua evoluzione, il colosso dell’intrattenimento dovrà prendere decisioni strategiche e creative che potrebbero ridefinire la trilogia.

La speranza rimane alta: la storia di Spider-Man ha sempre trovato modi interessanti per coinvolgere i fan, e le sfide attuali potrebbero solo arricchire la narrativa. Con un ulteriore tempo a disposizione per rifinire la trama e migliorare l’animazione, il team creativo ha l’opportunità di elevare ulteriormente questa saga e portarla verso nuovi orizzonti.