Rinnovamento e comfort al Teatro alla Scala: le ultime innovazioni sostenute da Allianz

Il Teatro alla Scala di Milano ha avviato una serie di significativi interventi strutturali e tecnologici, grazie al supporto del partner Allianz, per migliorare l’esperienza dei suoi spettatori. L’adozione di nuove sedute rialzate e innovative caratteristiche acustiche rappresenta un passo importante verso una fruizione più confortevole delle opere liriche e dei concerti, rivelando un’intensa attenzione verso la qualità e il benessere del pubblico.

Nuove sedute per un’esperienza confortante

A partire dal prossimo 7 dicembre, l’opera “La forza del destino” di Verdi segnerà il debutto delle nuove sedute rialzate nel prestigioso teatro milanese. Queste innovative poltrone, concepite per garantire il massimo comfort durante le lunghe rappresentazioni, sono dotate di spalliera imbottita, un cambiamento significativo rispetto ai tradizionali sgabelli presenti nei palchi. In totale, 456 sedute sono state aggiornate per offrire un sostegno adeguato durante le esibizioni, salvaguardando così le schiene degli spettatori.

Marco Morelli, direttore per gli immobili, la sicurezza e il digitale della Scala, ha annunciato che le nuove poltrone sono state realizzate in legno solido, rivestite in damasco rosso, riflettendo un design che si ricollega al passato del teatro pur incorporando intelligenza e funzionalità moderne. L’investimento complessivo per questa operazione ammonta a circa 200.000 euro, completamente finanziato da Allianz Italia, che ha sostenuto il teatro sin dal 2018 nel percorso di innovazione e miglioramento.

Innovazioni tecniche per un’acustica superiore

Oltre al rinnovamento delle sedute, il Teatro alla Scala ha già implementato importanti migliorie tecniche, come l’installazione di una nuova camera acustica, inaugurata nel maggio del 2023. Questo intervento ha permesso di ottimizzare l’acustica della sala, garantendo così una qualità del suono senza precedenti.

In aggiunta, il teatro ha introdotto 1.944 tablet con schermi touchscreen da 8 pollici, distribuiti tra platea, palchi e gallerie. Questi dispositivi consentono la traduzione in diretta delle opere in otto lingue, delle quali attualmente sei sono già disponibili, tra cui italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco e cinese. Non si tratta solo di strumenti per la traduzione, ma anche di canali informativi che forniranno dettagli sulle performance in corso, sugli spettacoli futuri e sulla prenotazione di servizi aggiuntivi, come taxi e ristorazione durante l’intervallo.

Accessibilità e inclusione: un impegno costante

Un aspetto particolarmente rilevante delle nuove implementazioni del Teatro alla Scala è l’attenzione riservata all’accessibilità per le persone con disabilità. I tablet sono dotati di una funzionalità che consente di regolare la dimensione del carattere, facilitando la fruizione ai non vedenti. Inoltre, si sta lavorando a un sistema cromatico che permetterà di identificare i personaggi dell’opera in base ai colori, agevolando così la comprensione delle singole performance.

Per quanto riguarda le persone con difficoltà uditive, il teatro ha iniziato a realizzare collegamenti tra i tablet e i dispositivi acustici, offrendo un audio potenziato per migliorare l’esperienza di ascolto. Questo impegno per la creazione di un ambiente teatrale inclusivo e accogliente è accompagnato dalla pianificazione di ulteriori interventi per il prossimo anno.

Progetti futuri per il Teatro alla Scala

Guardando al futuro, il Teatro alla Scala prevede interventi anche per il Palco Reale, dove sono programmati lavori per migliorare la visibilità degli spettatori. Saranno installate pedane che alzeranno i posti in fondo, mentre le pareti del palco riceveranno un nuovo rivestimento, progettato per ridurre l’assorbimento acustico e migliorare quindi l’esperienza sonora.

Il sovrintendente Dominique Meyer ha sottolineato come la priorità del teatro sia garantire le migliori condizioni per l’ascolto e la visione. Grazie al sostegno di Allianz, il Teatro alla Scala continua in modo determinato il suo percorso di innovazione, con l’obiettivo di consolidare la sua reputazione di eccellenza nel panorama culturale internazionale.