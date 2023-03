Harry ti presento Sally è un film del 1989 diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron. Con un incasso totale di oltre 186 milioni di dollari divenne un successo di pubblico e di critica, la quale apprezzò in particolare l’ironia dei dialoghi e l’alchimia tra i due protagonisti. Il film è stato candidato per l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale e a cinque Golden Globe.

Tanto iconica quanto le pellicole è la scena del finto orgasmo simulato dalla protagonista Sally dinanzi ad Harry all’interno di un ristorante affollato. La scena in questione, però, inizialmente non era nemmeno presente in sceneggiatura.

Durante un’intervista di The Hollywood Reporter, Billy Crystal ha rivelato che due settimane prima dell’inizio della produzione del film la sceneggiatrice del film Nora Ephron aveva dichiarato che mancava qualcosa. Crystal ha ricordato:

“Nora disse che Sally, come per vendicarsi e dimostrare qualcosa ad Harry, nei panni di un uomo arrogante, avrebbe dovuto parlare delle donne che fingono l’orgasmo. In quel momento è intervenuto Rob che le ha chiesto di cosa stesse parlando e ricordo che Nora rispose: Beh, le donne fingono l’orgasmo Rob, non lo sai? E lui ha risposto: Veramente? Non ne hanno mai finto uno con me“. Una conversazione che poi è interamente entrata nel film.

Crystal ha detto che è stata un’idea di Meg Ryan quella di fingere un orgasmo in un luogo pubblico. Durante le prime proiezioni di Harry ti presento Sally a Los Angeles, l’attore ha detto che il pubblico rideva talmente tanto da non far sentire i dialoghi. Crystal ha aggiunto:

“Quando Sally inizia a fingere non si riusciva più a sentire nessun dialogo continuarono a ridere anche durante la scena successiva, non finivano più. Mi sono reso conto solo allora che io Rob e io ci stavamo tenendo per mano. Per noi quella era una risata davvero importante“

Qui di seguito la famosa scena di Harry ti presento Sally.