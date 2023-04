Ricordi questa scena in “Cantando sotto la pioggia”? È semplicemente la storia del cinema

Cantando sotto la pioggia è un film del 1952 diretto da Stanley Donen e Gene Kelly, interpretato dallo stesso Gene Kelly, Donald O’Connor e Debbie Reynolds. Il film è ambientato alla fine degli anni venti, nel periodo di passaggio dal cinema muto al sonoro. Il film ha ricevuto due nomination agli Oscar nel 1953 (Miglior attore in un film commedia o musicale a Donald O’Connor, miglior film commedia o musicale). È probabilmente uno dei musical più celebri della storia ed ha vinto anche un Golden Globe nel 1953.

Cantando sotto la pioggia, la trama

Don, un giovane attore di varietà, decide di tentare la fortuna passando al cinema. Viene ingaggiato per affiancare la bellissima attrice Lina Lamont in un film muto e la pellicola ottiene uno strepitoso successo. Lina si innamora di Don e confondendo la finzione con la realtà pensa di costituire con lui una coppia. Quando Don conosce Kathy, una giovane cantante e ballerina e si innamora di lei. La gelosia di Lina è incontenibile e l’attrice cerca con ogni mezzo di fare licenziare la rivale. Nel frattempo il cinema sta vivendo il passaggio dal muto al sonoro e il produttore, poiché non vuole rimanere indietro, mette in lavorazione un film sonoro. Le parti principali vengono assegnate a Don e Lina, ma lei ha una voce inadatta al mezzo cinematografico.

La famosa scena del film

Sono presenti molte scene entrate nel mito: dal fantasmagorico ballo di O’Connor che si arrampica sui muri alla tenda che smaschera il trucco del doppiaggio davanti a centinaia di persone, al numero centrale di Cyd Charisse moderna e sexy, allo strepitoso “a solo” di Gene Kelly nella pioggia, che canta e balla Singin’ in the Rain. La sequenza in cui Don Lockwood interpreta l’omonimo brano della colonna sonora non è iconica… è semplicemente storia del cinema! “What a glorious feeling and I’m happy again…”