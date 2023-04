Ricordi la scena finale di “Django Unchained”? Una vendetta perfetta

Django Unchained è un film del 2012 scritto e diretto da Quentin Tarantino, con protagonisti Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington e Samuel L. Jackson. È un omaggio al film del 1966 Django diretto da Sergio Corbucci. Il film ottiene 5 candidature ai premi Oscar 2013, vincendone due. Christoph Waltz si aggiudica l’Oscar al miglior attore non protagonista e Tarantino la miglior sceneggiatura originale. In totale il film ha incassato più di 425 milioni di dollari, di cui quasi 163 milioni in patria e più di 262 all’estero. Il primo trailer del film è stato messo online il 6 giugno 2012.

Django Unchained, la trama

Stati Uniti, 1859. Lo schiavo afroamericano Django ha ottenuto la libertà grazie a King Schultz, un ex dentista originario della Germania ora bounty hunter, che spera di essere condotto dal protagonista sulle tracce dei crudeli fratelli Brittle, con i quali ha un conto da saldare. Dopo qualche tempo lo stesso Django diventa un esperto del “mestiere”, ma la sua ossessione è quella di ritrovare l’amata moglie e liberarla dallo stato di schiavitù impostole da Calvin Candie, uno spietato proprietario terriero nelle cui proprietà le persone di colore vengono addestrate per combattere tra di loro per il puro e sadico piacere del loro padrone.

Il finale del film

Alla fine del film, al 165’ minuto, Django si allontana dalla villa in fiamme su un cavallo che sembra sposare il suo umore e muoversi a passo di danza, con la moglie Broomhilda, finalmente felice e sollevato dall’idea di aver completato la vendetta e di essere un uomo libero insieme alla donna della sua vita. Prima di scappare però Django uccide tutti e gambizza Stephen che non chiede perdono. Le sue minacce vengono messe a tacere dall’esplosione finale della villa. Qui di seguito la famosa scena finale di “Django Unchained“.