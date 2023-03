Ricordi la famosa scena dell’hamburger in “Pulp Fiction”? l’interpretazione di Samuel L. Jackson è da urlo

Pulp Fiction è un film del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Il film è noto per la particolare presentazione della sua trama, che viene mostrata senza rispettare l’ordine cronologico degli eventi. La pellicola rilanciò John Travolta, ormai in ombra da anni, e consacrò la giovane Uma Thurman. Le interpretazioni di entrambi meritarono una candidatura all’Oscar rispettivamente per miglior attore protagonista e miglior attrice non protagonista. Anche Samuel L. Jackson ricevette la candidatura come miglior attore non protagonista. Pulp Fiction è al novantaquattresimo posto dei migliori 100 film statunitensi di sempre. La pellicola è inoltre collocata al nono posto della lista dei 500 migliori film della storia secondo Empire, redatta nel 2008.

La famosa scena di “Pulp Fiction”

Vincent Vega e Jules Winnfield, due gangster in abito scuro, si dirigono verso un condominio per recuperare una valigetta del loro capo Marsellus Wallace, sottratta da alcuni ragazzi. Entrati nell’appartamento, dopo una conversazione sugli hamburger del locale Big Kahuna Burger, Jules recita un fittizio passo della bibbia:

«Il cammino dell’uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre; perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare ed infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te.»

Subito dopo Vincent e Jules fanno una strage dei ladri. Qui di seguito la famosa scena di Pulp Fiction, condita da una prestazione di Samuel L. Jackson da urlo.