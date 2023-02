Brooklyn 99 è una serie TV di genere commedia del 2013 composta da 8 stagioni. La serie può vantare alcuni premi, come i due golden globe del 2014: uno come miglior serie commedia ed un altro ad Andy Samberg come miglior attore in una serie commedia. In italia Brooklyn 99 ha debuttato sul canale Comedy Central con le prime tre stagioni. Nel frattempo la serie ha approdato anche su Netlifx. Brooklyn 99 viene trasmessa in chiaro dal 6 luglio 2020 su Italia 1. Gli autori di Brooklyn 99 sono gli stessi autori di una delle commedie più apprezzate della tv americana, ovvero Parks and Recreation.

La trama di “Brooklyn 99”

Nella serie si seguono le disavventure del gruppo di poliziotti del distretto 99 del dipartimento di polizia di New York. La commedia ci mostra la quotidianità degli agenti e il personaggio più originale è sicuramente il detective Jake Peralta, un ragazzo molto promettente e talentuoso che però non riesce mai a prendere le cose sul serio. Con Jake fanno parte della squadra investigativa i detective Rosa Diaz, Amy Santiago, Charles Boyle ed il sergente Terry Jeffords. A fare da collante è Gina Linetti, che ricopre la carica di segretaria del capitano. Nel distretto 99 successivamente arriva il nuovo comandante Ray Holt, considerato il perfetto poliziotto, caratterizzato da serietà, atleticità, lealtà ed un’attaccatura alla divisa senza pari. Nonostante la natura autoritaria del nuovo capitano, in lui si nasconde un animo buono e sensibile, infatti il suo obiettivo principale era quello di far crescere e maturare Jake.

La famosa scena della serie

Uno dei cold open più famosi di tutta la serie. La scena che viene è sicuramente quella che ha fatto avvicinare gli spettatori a Brooklyn 99. Tempismo comico, originalità, insomma tutto quello che serve per rendere ciò uno dei momenti più iconici della televisione. Qui di seguito la famosa scena: