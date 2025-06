Riconoscimento a Giacomo Maiolini: Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, Giacomo Maiolini, amministratore delegato di Time Records, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Questo prestigioso riconoscimento è stato conferito durante una cerimonia che si è svolta a Brescia, città natale dell’etichetta discografica, che nel corso degli anni è diventata una delle più influenti a livello globale.

La carriera di Giacomo Maiolini e Time Records

Giacomo Maiolini, nato a Pedrocca nel 1963, ha fondato Time Records nel 1984. Da allora, l’etichetta ha saputo affermarsi come un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale, specializzandosi in generi come Hi-Energy, Eurobeat, House, Dance e Pop. Con oltre 120 milioni di dischi venduti e 7 miliardi di stream, Time Records si distingue come l’etichetta indipendente italiana con il maggior numero di vendite a livello mondiale.

Maiolini ha dedicato la sua vita alla musica, un settore che ha segnato profondamente la sua esistenza. “Da sempre la mia più grande passione è la musica – ha dichiarato Maiolini – poterne fare il mio lavoro è stato un grande privilegio”. Questo impegno ha caratterizzato i suoi 40 anni di carriera, durante i quali ha affrontato sia successi che insuccessi, mantenendo sempre viva la sua determinazione e visione.

Un riconoscimento raro nel panorama discografico

L’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana è un traguardo raro per chi opera nel settore discografico. Giacomo Maiolini è uno dei pochi discografici italiani a ricevere questo titolo, il che testimonia l’impatto significativo e duraturo che la sua attività ha avuto sulla cultura musicale del Paese. Questo riconoscimento arriva in un momento particolare, a pochi mesi dal 40esimo anniversario di Time Records, un evento che celebra non solo il successo dell’etichetta, ma anche la passione e il lavoro di Maiolini e del suo team.

Il futuro di Time Records e i nuovi progetti musicali

Il 2025 si preannuncia ricco di novità per Time Records, con una serie di brani che promettono di diventare colonne sonore dell’estate. Tra le uscite più attese ci sono “Cruel Summer ” di Bob Sinclar e un progetto dei DJ A-Clark & Vinny, arricchito dalla voce di Iva Zanicchi. Non mancano le collaborazioni di artisti noti come Gigi D’Agostino, che torna con il brano “Tarantella Tarantella” insieme al gruppo folk Terraròss, e Orietta Berti, che presenta un nuovo singolo in collaborazione con Fabio Rovazzi e Fuckyourclique intitolato “Cabaret“.

Inoltre, Time Records continua a supportare talenti emergenti e consolidati, come Samuele Sartini, Salento Guys e Santiago, che lanciano “Mala Mia“, e Nuzzle Ivana Spagna con “Mamy Blue“. Anche Sandra Mondaini sarà presente con “Cerco un Uomo” , mentre Jack Sani e Tallisker sono attesi con “Voyage Voyage“.

Questi progetti dimostrano come Time Records non solo celebri il proprio passato, ma guardi anche con entusiasmo al futuro, continuando a innovare e a proporre musica di qualità.

