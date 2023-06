Ribelle – The Brave: la scena dove Merida dimostra cosa riesce a fare una donna quando vuole ottenere la sua libertà

Ribelle – The Brave è un film del 2012 diretto da Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell. La pellicola nel 2013 ha vinto il premio Oscar come Miglior film d’animazione. Globalmente il film d’animazione è arrivato ad un incasso pari a 538.983.207 dollari, inoltre è stato particolarmente apprezzato da parte della critica. Il film si basa su una storia originale chiamata The Bear and the Bow, ideata da Brenda Chapman nel 2008.

Ribelle – The Brave, la trama

Merida, giovane principessa scozzese, non ama molto la vita di corte e anzi mette in mostra uno spirito avventuroso e selvaggio, come anche il fulvo colore della sua rossa chioma mette ulteriormente in luce. Il padre della ragazza intende darla in sposa e invita alcuni dei pretendenti, eredi di altri clan del Paese. Ma Merida non accetta quest’imposizione e in seguito a un litigio con la madre decide di fuggire nel bosco, dove l’incontro con una vecchia strega la metterà di fronte alle proprie responsabilità, trascinandola in una situazione estremamente pericolosa.

La scena del film

Una sera, Merida viene informata dalla madre che i tre lord dei clan MacGuffin, Macintosh e Dingwall, che suo padre governa, presenteranno ciascuno il loro primogenito come pretendente alla sua mano. Essi dovranno partecipare a dei giochi e il vincitore potrà fidanzarsi con Merida, quindi per cui quest’ultima decide di gareggiare per ottenere la sua stessa mano. Siccome spetta a lei la scelta della disciplina in cui i pretendenti devono gareggiare, Merida sceglie il tiro con l’arco, disciplina nella quale eccelle. Merida infatti centra tutti i bersagli, finendo però per umiliare i pretendenti e facendo arrabbiare sia i capi dei clan che la madre. Qui di seguito la famosa scena di “Ribelle – The Brave“, che ci dimostra cosa riesce a fare una donna quando vuole ottenere la sua libertà.