Su Netflix ci sono 3 film premio Oscar, da vedere assolutamente

Se devi scegliere un film da vedere su Netflix c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ma se vuoi vedere un capolavoro ti consigliamo una pellicola premio Oscar. Ne abbiamo scelti tre, film imperdibili, anche solo per scoprire quale è il motivo per cui l’Academy ha deciso di assegnargli un premio così prestigioso. Vediamoli insieme.

La grande bellezza

Il film di Paolo Sorrentino ha vinto il premio come miglior film straniero all’86ª edizione degli Oscar (15 anni dopo La vita è bella di Roberto Benigni) nonché il Golden Globe e il premio BAFTA nella stessa categoria.

È un ritratto della Roma di oggi attraverso la storia di un giornalista ormai anziano che ricorda con amarezza la sua appassionata giovinezza perduta. Il giornalista Jep Gambardella (Toni Servillo) ha vissuto per decenni la sfarzosa vita notturna di Roma. Ma quando il suo sessantacinquesimo compleanno coincide con uno shock del passato, Jep si ritrova inaspettatamente a fare un bilancio della sua vita.

Guarda il trailer

Il padrino

Il padrino di Francis Ford Coppola è un vero e proprio capolavoro che ha vinto il premio Oscar come miglior film, miglior sceneggiatura originale e miglior attore protagonista a Marlon Brando. Ispirato all’omonimo libro scritto da Mario Puzo, il film ha dato il via ad una vera e propria saga, una trilogia che alla fine ha ottenuto ben 9 statuette.

Nella New York del 1945, Michael Corleone, eroe di guerra e figlio minore di un potente boss mafioso, decide di occuparsi degli affari di famiglia quando il padre scampa a un attentato.

Quando il signore della droga Virgil Sollozzo chiede protezione e l’appoggio finanziario per impiantare un narcotraffico di vasta portata, il boss rifiuta parte una terribile e feroce guerra fatta di reciproci attentati e omicidi ai principali capi e rappresentanti delle varie famiglie.

Guarda il trailer

Pulp Fiction

Pulp Fiction è un film cult, considerato il capolavoro di Quentin Tarantino: Vinse la Palma d’Oro al Festival di Cannes del 1994 e fu un grande successo commerciale e di critica. Vinse l’Oscar alla 67ª edizione degli Academy Awards per la miglior sceneggiatura originale.

La pellicola, particolarmente cruenta, intreccia tre storie: quella di due sicari in servizio per il “grande capo”, quella di un pugile in crisi e quella di una coppia di amanti che si prepara a rapinare una tavola calda.

Guarda il trailer