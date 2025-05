Red Sebastian: il cantautore belga pronto a conquistare l’Eurovision 2025 con “Strobe Lights”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Belgio si prepara a brillare all’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà a Basilea, grazie alla partecipazione di Red Sebastian. Il giovane artista, il cui vero nome è Seppe Herreman, porterà sul palco il brano “Strobe Lights“, un pezzo che mescola sonorità elettropop con l’energia tipica delle atmosfere da club. Con una carriera già promettente, Red Sebastian si presenta come uno dei protagonisti più attesi di questa edizione del festival musicale europeo.

Chi è Red Sebastian

Nato a Ostenda il 13 maggio 1999, Red Sebastian, il cui nome completo è Seppe Guido Yvonne Herreman, ha mostrato sin da giovane una spiccata inclinazione per la musica. A soli nove anni ha iniziato a suonare il pianoforte, mentre a dodici ha scoperto la sua passione per il canto, iscrivendosi a una scuola di musica nella sua città natale. La sua carriera musicale ha preso slancio quando, a quattordici anni, ha partecipato alla seconda stagione di “Belgium’s Got Talent“, dove ha raggiunto la finale con una performance del brano “Ain’t No Other Man” di Christina Aguilera.

Nel 2019, Red Sebastian ha scelto di adottare il suo nome d’arte e ha pubblicato il suo album di debutto “You” nel 2021. La sua musica è caratterizzata da uno stile elettropop che combina melodie accattivanti e testi evocativi, il tutto accompagnato da performance carismatiche. Nel 2024, ha partecipato al programma televisivo “Sing Again“, dove ha nuovamente impressionato il pubblico e la giuria con una potente interpretazione di “The Show Must Go On” dei Queen, raggiungendo la finale.

La partecipazione all’Eurovision 2025

La selezione di Red Sebastian come rappresentante del Belgio all’Eurovision Song Contest 2025 è avvenuta attraverso la vittoria nella finale nazionale Eurosong, dove ha presentato il suo brano “Strobe Lights“. Questa canzone ha riscosso un notevole successo, conquistando il primo posto sia nel voto della giuria che in quello del pubblico. “Strobe Lights” è un omaggio ai ritmi pulsanti della cultura rave degli anni ’90, raccontando una storia che si svolge in una discoteca, dove tutto può accadere. Le immagini vivide di luci stroboscopiche e i riferimenti a “Alice nel Paese delle Meraviglie” creano un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

Il brano sarà presentato per la prima volta sul palco di Basilea durante la prima semifinale, in programma il 13 maggio 2025. In quella stessa serata, il pubblico avrà l’opportunità di assistere anche alle performance di altri artisti, tra cui Lucio Corsi e Gabry Pointe. La canzone di Red Sebastian promette di far ballare e divertire il pubblico, con il suo ritmo contagioso e il messaggio di libertà e connessione che trasmette.

Traduzione del testo di “Strobe Lights”

Il testo di “Strobe Lights” è ricco di immagini evocative e sensazioni che trasmettono l’emozione di una notte in discoteca. La canzone inizia con l’invito a perdersi negli occhi dell’altro, creando un’atmosfera di intimità e meraviglia. La foschia di zucchero filato e il galleggiare nello spazio evocano un senso di leggerezza e libertà, mentre il riferimento ad Alice nel Paese delle Meraviglie suggerisce un viaggio in un mondo fantastico e senza limiti.

Le immagini di luci stroboscopiche e di un labirinto in cui ci si sente intrappolati riflettono la complessità delle emozioni umane, mentre il ritornello ripete il desiderio di rimanere in quel momento magico. La canzone si conclude con una forte affermazione di vitalità e connessione, sottolineando l’importanza di vivere appieno ogni istante.

Con la sua proposta musicale, Red Sebastian non solo rappresenta il Belgio, ma porta anche un messaggio di inclusione e celebrazione della diversità, elementi che risuonano profondamente con le nuove generazioni. La sua performance all’Eurovision sarà sicuramente un momento da non perdere, promettendo di lasciare un’impronta indelebile nel cuore degli spettatori.

