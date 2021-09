Red Notice: il trailer del film con Ryan Reynolds e Dwayne Johnson

“Red Notice” è un film di rapina, pieno d’azione che Netflix rilascerà il 12 novembre.

Red Notice: il trailer ufficiale rilasciato da Netflix

Netflix ha rivelato il primo trailer ufficiale di “Red Notice”, l’attesissimo film commedia d’azione con Dwayne Johnson , Gal Gadot e Ryan Reynolds . Il film, originariamente previsto per essere distribuito da Universal, è stato acquistato da Netflix forse con una mossa tematicamente appropriata e lo streamer è ora pronto per il rilascio di Red Notice il 12 novembre.

Il lungometraggio è diretto e scritto da Rawson Marshall Thurber , che produce anche il film insieme a Beau Flynn per FlynnPictureCo; e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions. Oltre a Reynolds, Gadot, e Johnson, ci saranno anche Ritu Arya e Chris Diamantopolous .

La trama del film

Johnson interpreta John Hartley, il miglior profiler dell’FBI, che è stato alle calcagna del ladro d’arte più famoso del mondo conosciuto solo con lo pseudonimo di “The Bishop” (Gadot) per anni. Mentre è riuscita a stare un passo avanti alla sua presa, sia per lei che per il famigerato truffatore e collega, anche lui, ladro d’arte Nolan Booth (Reynolds), sono stati emessi gli “avvisi rossi” da parte dell’Interpol, il che significa che sono due dei criminali più ricercati al mondo.

Netflix rilascerà il film il prossimo 12 novembre.

Francesca Reale

03/09/2021