Recitazione, regia e doppiaggio. Questa scena de “Il silenzio degli innocenti” è perfetta

Il silenzio degli innocenti (The Silence of the Lambs) è un film thriller del 1991 diretto da Jonathan Demme, con protagonisti Jodie Foster e Anthony Hopkins. Il film ha incassato 130742922 $ negli Stati Uniti e 142000000 $ nel resto del mondo, per un totale di 272742922 $. La pellicola ha anche vinto 5 premi Oscar nel 1992 come miglior film, miglior regia (Jonathan Demme), migliore sceneggiatura non originale (Ted Tally), miglior attrice (Jodie Foster) e miglior attore (Anthony Hopkins).

Il silenzio degli innocenti, la trama

Un assassino seriale ha preso di mira giovani donne, i cui corpi senza vita vengono ritrovati scuoiati. Jack Crawford, boss dell’FBI decide di assegnare il caso alla promettente recluta Clarice Sterling, incaricata di interrogare il famigerato Hannibal Lecter, ex psichiatra da lungo tempo rinchiuso nel manicomio criminale di Baltimora per aver ucciso alcuni dei suoi ex pazienti e aver mangiato i loro cadaveri. Il solo modo che ha Clarice per ottenere la sua collaborazione è quello di aprirsi con lui. Successivamente però le indagini devono accelerare quando viene rapita la figlia di un noto uomo politico e la caccia al serial killer deve concludersi nel minor tempo possibile per salvare la ragazza.

La famosa scena del film

Anthony Hopkins sta ancora infestando i nostri sogni con la sua terrificante incarnazione di Hannibal Lecter. D’altronde, il ruolo che gli è valso un Oscar è anche uno dei personaggi più iconici della storia cinematografica. La tensione e la quiete ostilità tra il dottor Hannibal e l’agente Clarice Starling è palpabile durante tutta la scena dell’interrogatorio. Questa raggiunge il suo apice con un suono agghiacciante e assolutamente improvvisato. Dopo aver descritto uno degli efferati omicidi del suo personaggio, Hopkins aggiunse un tocco personale sibilando minaccioso verso la collega Jodie Foster. Qui di seguito la famosa scena del film.