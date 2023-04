Recensione “The last thing he told me”: i primi due episodi della serie Apple tv+ presentano un thriller drama classico

“The last thing he told me” è la nuova miniserie thriller di Apple tv+, adattamento televisivo del romanzo scritto da Laura Dave, che ha partecipato alla scrittura della sceneggiatura insieme a Josh Singer. Con un cast che vede Jennifer Garner protagonista, affiancata da Angourie Rice, la serie diretta da Olivia Newman è un thriller ricco di colpi di scena, a cui sembra però mancare un’approfondita costruzione dei personaggi.

Indice

“The last thing he told me” – Tutte le informazioni

Trama

Hannah vive una vita apparentemente perfetta, ha un marito che ama, un lavoro che le regala sempre soddisfazioni, amiche e persone di cui fidarsi; ha però difficoltà a legare con Bailey, la figlia adolescente del marito Owen. Un giorno come tanti accade qualcosa di inaspettato che getta tanto Hannah quanto Bailey nello sconforto e nella delusione più totali. Owen sembra dapprima misteriosamente scomparso, ma col passare delle ore la sua ha tutta l’aria di essere una fuga: lascia infatti degli ambigui biglietti alla moglie e alla figlia, insieme a una borsa piena di soldi. La situazione si complica quanto l’azienda tecnologica dove lavorava viene coinvolta in un caso di frode. Hannah e Bailey, anche se profondamente lontane, trovano, nella loro sensazione che questa fuga nasconda qualcosa di più, un punto in comune e, insieme, iniziano lentamente a scoprire la verità

Crediti

Regia : Olivia Newman, Deniz Gamze Ergüven, Daisy Von Scherler Mayer, Lila Neugebauer

: Olivia Newman, Deniz Gamze Ergüven, Daisy Von Scherler Mayer, Lila Neugebauer Cast : Jennifer Garner, Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice, Alex Denney, Kayla Fuentes, Frederick Lawrence, Emily Somers, Isaac Jay, America Olivo, Aisha Tyler

: Jennifer Garner, Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice, Alex Denney, Kayla Fuentes, Frederick Lawrence, Emily Somers, Isaac Jay, America Olivo, Aisha Tyler Genere : thriller drama

: thriller drama Stagioni : 1

: 1 Puntate : 7

: 7 Durata : 40 min

: 40 min Produzione : Stati Uniti, 2022

: Stati Uniti, 2022 Distribuzione : Apple tv+

: Apple tv+ Data d’uscita: 14 aprile 2023

La recensione

“The last thing he told me”: un incipit semplice

I primi 2 episodi di “The last thing he told me“, presentano una struttura classica, con un buon ritmo e delle ottime interpretazioni. Anche l’ambientazione, una casa galleggiante in un complesso di villette a schiera, dà una marcia in più alla serie tv, rendendo quindi la cornice in cui si muovono i personaggi nuova, originale, incontaminata e limpida, ma non per questo estranea al pericolo e al rischio. Tutto questo però non basta a rendere il nuovo show Apple tv+ interessante, almeno considerando l’incipit. Per quanto sia ancora accettabile partire con un flashforward per poi tornare indietro nel tempo e spiegare cosa sia accaduto, la caratterizzazione dei personaggi, così come i rapporti tra di loro, sono stereotipati e non approfonditi quanto ci si aspetterebbe, soprattutto per quanto riguarda il grande cast, dove oltre Jennifer Garner sono presenti Nikolaj Coster-Waldau e Angourie Rice, una delle giovani attrici più richieste dopo il successo in “The Nice Guys” e “Mare of Easttown”.

Se il personaggio di Bailey è la classica adolescente con la quale entrare in contatto sembra impossibile, Coster-Waldau è il padre e marito perfetto che nasconde però sicuramente qualcosa. Allo stesso modo l’amorevole moglie, interpretata dalla Garner, e il suo rapporto difficile con la figlia che il marito ha avuto dal precedente matrimonio, sono estremamente già visti e nonostante la buona recitazione, “The last thing he told me” sembra per ora non aggiungere nulla di nuovo ai loro protagonisti. Mentre i flashback presentano la grande storia d’amore tra Hannah e Owen, misteri e indizi rendono la scomparsa dell’uomo sempre meno legata alle accuse di frode contro il direttore dell’azienda tecnologica dove lavorava. La serie sembra così iniziare realmente solo alla fine del secondo episodio, quando Hannah e Bailey, nonostante una relazione burrascosa, decidono di partire e quindi scoprire da sole cosa è accaduto a Owen.

A “The last thing he told me” manca qualcosa di fondamentale

Da queste prime 2 puntate è chiaro che non mancheranno colpi di scena, che già in una situazione d’equilibrio sono tutt’altro che assenti, e che la linea crime-detection interesserà ogni episodio. Il punto di forza di “The last thing he told me” è forse da ricercarsi maggiormente nel legame che vedrà i personaggi di Hannah e Bailey unirsi nell’amore comune che hanno verso Owen, nella delusione per la sua scomparsa, nel caso si tratti di una fuga, e nel desiderio di scoprire la verità, anche se dovessero trovarsi sole contro tutti. La serie non riesce a convince neanche negli sviluppi di trama che per ora chiariscono che i segreti da scoprire non riguardano forse solo il presente, ma anche un passato di cui Owen non sempre ha voluto parlare. Le domande lasciate aperte e le ragioni che spingono a continuare la nuova serie Apple tv+ sono riconducibili alla speranza che sorprese e svolte narrative non ricordino cliché e luoghi comuni che già si possono definire eccessivi.

Ciò che manca allo show è una maggiore profondità nella psicologia e nell’interiorità dei protagonisti, fondamentale per capire chi sono le figure di spicco che si seguiranno per l’intera durata della serie; il rapporto interpersonale difficile per ora sembra già sulla buona strada per diventare uno degli elementi più stimolanti di una show che tra action, suspence e colpi di scena, sarà forse più avvincente nelle relazioni tra le due protagoniste, che nella spiegazione e nella verità che si celano dietro la misteriosa scomparsa. Anche regia e sceneggiatura seguono tutte le regole di una storia lineare ed essenziale, che non cerca di aggiungere inutili contenuti a un genere chiaro e definito che punta maggiormente sui 3 grandi attori che compongono il cast. È quindi giusto aspettarsi una buona dose di episodi coinvolgenti e una certa attenzione all’incontro e scontro tra due personaggi femminili che non hanno mai avuto modo di conoscersi realmente.

Trailer