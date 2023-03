Recensione ”The Last of Us”: la miglior serie del 2023?

Lo scorso 13 Marzo è uscito su Now Tv l’ultimo episodio di The Last of Us. La serie è un adattamento dell’omonimo videogioco uscito per Playstation nel 2013 ed è interpretata da Pedro Pascal e Bella Ramsay. Moltissime le aspettative che l’hanno anticipata e accompagnata, tra cui quella di essere il miglior adattamento televisivo da un videogioco.

Il grande successo della serie ha fatto sì che la HBO abbia deciso di confermarla per almeno altre due stagioni, rendendo molto felici i fan. Un prodotto che aveva già delle ottime premesse vista la produzione HBO, che ricordiamo, ha creato serie tv di successo come Game of Thrones e che, a quanto pare, non si smentisce neanche questa volta.

The Last of Us – Tutte le informazioni

Trama

Siamo nel 2030. La serie, scritta da Craig Mazin (autore di Cernobyl) e Neil Druckmann (autore del videogioco originale) racconta la storia del viaggio di una ragazzina, Ellie, e di un uomo, Joel, che insieme attraversano un America devastata da una pandemia che ha trasformato le persone infette in creature mostruose. Infatti, venti anni prima degli eventi narrati, un fungo mutato, il cordyceps, ha iniziato ad attaccare gli esseri umani, trasformandoli in creature violente e mostruose. Non è stata trovata ancora una cura ma sembra esserci una piccola speranza: Ellie. La ragazzina, sfacciata e grintosa, è l’unico essere umano a non essersi trasformata dopo il morso di un mostro. Proprio per questo verrà affidata a Joel, un uomo di mezza età ed efficiente killer, che ha il compito di portarla dalle Luci, affinché possano trarre da lei un antidoto.

Crediti

Uscita : 15 Gennaio

: 15 Gennaio Produzione : HBO

: HBO Sceneggiatura : Craig Mazin e Neil Druckmann

: Craig Mazin e Neil Druckmann Stagioni : 1

: 1 Episodi : 9

: 9 Durata : c.ca 48 min

: c.ca 48 min Genere: azione, avventura, drammatico, postapocalittico

Recensione

HBO si conferma nuovamente una delle migliori case di produzione, portandoci ancora una volta un prodotto eccellente sia dal punto di vista narrativo che visivo. Un adattamento che rimane alquanto fedele al videogioco andando però ad aggiungere retrospettive su personaggi secondari e scavando ancora più a fondo nella storia dei protagonisti e nelle loro diverse sfumature.

Una serie dalla narrazione fluida, in cui ogni cosa è ben calibrata ed equilibrata. Una sceneggiatura efficace ed interessante che va ad integrarsi perfettamente con le basi del videogioco senza stravolgerne l’equilibrio. Gli sceneggiatori hanno trattato ogni personaggio con la massima delicatezza e sensibilità, cosa che porta soprattutto ad affezionarsi ai protagonisti Joel ed Ellie. Un’ottima caratterizzazione per entrambi in cui lo spettatore vedrà nascere, da due persone così diverse ed apparentemente incompatibili, una piccola famiglia. Una storia di amore e di perdita, toccante e bellissima.

Particolarmente apprezzabili gli episodi che approfondiscono dei personaggi che nel videogioco sono secondari. Una scelta che ci porta ad entrare ancora di più nelle vite dei personaggi e a scoprire tutte le sfumature dell’animo umano. Ogni personaggio, in The Last of Us, ha una propria reazione davanti alla morte e nel momento della sopravvivenza e tutti noi potremmo immedesimarci in uno di loro.

Altro elemento degno di nota e che rende diversa questa serie dalle altre del suo genere – come The Walking Dead – è il non cercare di spiazzare e spaventare lo spettatore a tutti i costi. The Last of Us, come anche affermato dagli showrunners, non vuole essere una serie zombie e lo dimostra. I registi sono rispettosi nei confronti della morte decidendo di non mostrare momenti in cui i personaggi si tolgono la vita o scene di massacri, preferendo volgere altrove la videocamera.

Anche dal punto di vista della fotografia, The Last of Us si dimostra un prodotto eccellente. Bellissime le ambientazioni, ottimo l’utilizzo dei movimenti di camera – sempre adeguati al momento- e delle diverse inquadrature. Questo aspetto, unito alle qualità di cui abbiamo parlato fino ad adesso, rendono la serie uno dei miglior prodotti usciti fino ad adesso.

Giudizio e conclusioni

Possiamo sicuramente affermare che The Last Of Us è una delle serie migliori del nostro 2023, e forse anche in assoluto, con un cast eccellente in cui spiccano sicuramente le figure di Bella Ramsey e Pedro Pascal, i protagonisti. A tratti delicata e tranquilla, a tratti cruda e dura, la serie vi porterà attraverso la vita e la morte, la sopravvivenza e l’amore. Che voi abbiate giocato al videogioco o meno, vale sicuramente la pena guardare questa serie, perfettamente riuscita, che è già stata confermata per le prossime due stagioni.

