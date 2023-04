Recensione “Il caso Alex Schwazer”: la docu-serie Netflix e il riscatto umano e sportivo del campione Alex Schwazer

“Il caso Alex Schwazer” è il racconto di un viaggio fatto di vittorie, sconfitte, fallimenti ed errori che hanno influenzato negativamente non solo la vita di Alex Schwazer, ma anche di coloro che gli stavano intorno. Un caso di riscatto sociale e umano, che fa luce su altri casi, su un mondo dello sport che non si conosce mai fino in fondo, un universo fatto di manipolazione, costrizioni e leggi che non sempre proteggono gli atleti.

Indice

“Il caso Alex Schwazer” – Tutte le informazioni

Trama

Dalle prime medaglie internazionali, passando per allenamenti continui ed estenuanti fino alla consacrazione a Pechino, dove Alex Schwazer ha vinto l’oro nella Marcia di 50 km. Il caso Alex Schwazer, attraverso video di repertorio, interviste e filmati d’archivio non racconta solo la vita, tra vittorie e sconfitte, del campione olimpico altoatesino, ma fa luce anche su un complotto che ha portato l’atleta ad essere nuovamente squalificato dopo aver ristabilito il proprio nome. Nel 2012 Alex Schwazer risulta positivo al doping, viene escluso dal CONI e gli viene impedito di gareggiare per 3 anni e 6 mesi. Tornando ad allenarsi nel 2015, nella speranza di partecipare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, arrivando poi primo nella marcia 50 km. A giugno dello stesso 2016 Schwazer risulta nuovamente positivo, dopo un primo campione di analisi con esito negativo. Schwazer e l’intero staff iniziano così una lotta per dimostrare che i risultati erano stati manipolati per escludere l’atleta dalle gare.

Crediti

Regia : Massimo Cappello

: Massimo Cappello Cast : Alex Schwazer, Carolina Kostner, Maria Luisa Brunner, Sandro Donati, Marco Bonarrigo, Mario De Benedictis

: Alex Schwazer, Carolina Kostner, Maria Luisa Brunner, Sandro Donati, Marco Bonarrigo, Mario De Benedictis Genere : documentario

: documentario Stagioni : 1

: 1 Puntate : 4

: 4 Durata : 45 min

: 45 min Produzione : Italia, 2022

: Italia, 2022 Distribuzione : Netflix

: Netflix Data d’uscita: 13 aprile 2023

Recensione

Alex Schwazer dall’ascesa alla caduta fino a una rivalsa personale, sociale e sportiva

La docu-serie si apre con l’atleta Alex Schwazer all’interno di una stanza buia, tinta di colori freddi, scuri, di fronte alla macchina da presa, all’inizio di un viaggio emozionante e drammatico. “Avevo tutto” cita l’atleta nel ricordare l’anno dell’oro a Pechino, ma quel tutto, in breve tempo, si trasforma in scelte difficili da prendere, allenamenti che diventano sempre più stancanti, un corpo indebolito da un’attenzione dei media che lo porta ad apparizioni snervanti, partecipando a programmi tv volti a costruire l’immagine di una star, mentre quella dello sportivo perdeva lentamente la propria strada. La vita di un’atleta, per quanto possa sembrare difficile da immaginare, può essere costellata di vittorie, fallimenti, sconfitte, diffamazioni e momenti di depressione, ed è anche questo che Il caso Alex Schwazer riesce a dire, oltre quello di ristabilire il nome di un atleta che a seguito di un errore imperdonabile è stato capace di dimostrare che è possibile rialzarsi e fare luce su una scioccante verità.

Alex Schwazer finisce in un vortice che tra solitudine, crisi, disagi e una sconfitta che lo vede abbandonare una gara, e lo porta a quella decisione che gli costerà più cara di quanto ci si sarebbe mai aspettati. Atleti, campioni e Paesi in cui fare uso di doping rappresenta la normalità e allo stesso tempo la certezza di non riuscire più ad andare avanti fanno pensare ad Alex Schwazer che non c’erano alternative se non il doping. La serie Netflix di Massimo Cappello presenta la vita di Schwazer e il mondo del doping e delle analisi truccate come due realtà separate, diverse, incompatibili, raccontando il percorso che porta questi due pianeti opposti a incontrarsi, e Alex Schwazer a fare una scelta, che prende e porta avanti da solo. Lo show nel corso delle 4 puntate che lo compongono si tinge di thriller e di giallo quando il complotto e il sospetto delle analisi alterate si fanno strada nella mente di Schwazer e di coloro che gli stavano intorno. La respinta delle accuse e la scelta della denuncia rappresentano poi una differenza e un contrasto rispetto all’ammissione degli anni precedenti.

“Il caso Alex Schwazer” è un prodotto coinvolgente, emozionante, drammatico e informativo

Durante la sconvolgente confessione del 2012 i riflettori si spostano dal fotografare la star al fotografare un altro atleta vittima del doping, accusato per le sue lacrime e per il dolore mentre confessa, di fronte al mondo intero, che aveva effettivamente fatto uso di sostanze dopanti. L’opinione pubblica che si divide, sponsor e media che lo attaccano, il procedimento penale che sceglie quale sarà il suo destino, poi la fine di una storia d’amore e la scelta della squalifica danno però la possibilità ad Alex Schwazer. L’atleta rinasce, vive una vita “normale” ricostruendo se stesso e l’immagine dello sport, tanto in ascesa quanto in caduta nel giro di pochi anni. “Il caso Alex Schwzer” è un racconto commovente, impressionante, traumatico ed emozionante. La docu-serie è una specifica marcia verso una verità, che non punta il dito contro nessuno, ma racconta, attraverso interviste, video e filmati di repertorio, che non lasciano da parte nulla, rendendo lampante ciò che l’atleta ha provato nel corso degli anni.

Il caso Alex Schwazer non costruisce e mostra soltanto la figura di Alex Schwazer, la sua incredibile rinascita e il suo riscatto sportivo e personale, contro nuovi e continui attacchi e polemiche, ma dà un’immagine anche di personalità come Carolina Kostner e Sandro Donati, presentandoli nella loro relazione con Alex Schwazer. La docu-serie, senza essere eccessivamente giudicante mostra anche un altro lato dello sport, meno noto forse ai non appassionati, che non hanno nulla a che fare con la cura dell’immagine e una carriera che bisogna lasciare presto, ma con qualcosa che spesso gli stessi sportivi non riescono a controllare: lo show narra infatti anche il caso di Fulvio Costa e Giovanni Evangelisti. Il caso Alex Schwazer svela un complotto, un intrigo internazionale che coinvolge gli stessi che combattevano il doping, che usavano gli atleti come cavie di laboratorio, a loro totale insaputa.

“Il caso Alex Schwazer”: Giudizio e valutazione

Il caso Alex Schwazer è un racconto avvincente e toccante, suggestivo in alcune inquadrature paesaggistiche che riescono a rappresentare i momenti più angoscianti e difficili della vita di Alex Schwazer. È al tempo stesso docu-serie sportiva, sul mondo e il sistema dello sport, capace di manipolare atleti e allenatori, e che si tinge di elementi crime e mistery, che rivela ciò che è accaduto realmente, una verità sempre più sconcertante, fino alla fine. Il caso Alex Schwazer è un prodotto chiaro e appassionante, sullo sport, sul caso Alex Schwazer e su coloro che sono rimasti coinvolti in una delle vicende più discusse e scioccanti degli ultimi anni.

Trailer