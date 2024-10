Re Carlo III riceve il via libera medico per un viaggio ufficiale in Australia

Re Carlo III ha ricevuto il benestare dai medici per interrompere temporaneamente le sue cure contro il cancro per intraprendere un viaggio ufficiale in Australia. La pausa delle terapie avrà una durata di 11 giorni, durante i quali il sovrano sarà impegnato in una serie di attività importanti. Nonostante il suo stato di salute richieda particolare attenzione, i medici hanno stabilito che il viaggio non comprometterà il suo benessere. Carlo III riprenderà le cure al suo ritorno nel Regno Unito.

Gli impegni ufficiali del sovrano

Dal 18 ottobre, Re Carlo III si dirigerà in Australia per partecipare a eventi significativi sia a Sydney che a Canberra. Durante il suo soggiorno, il sovrano avrà il compito di rappresentare il Regno Unito in importanti incontri pubblici e formali, culminando con una visita di Stato a Samoa. In particolare, parteciperà al Commonwealth Heads of Government Meeting , un vertice cruciale che riunisce i leader dei Paesi membri del Commonwealth per discutere di questioni politiche ed economiche di rilevanza internazionale.

Questo viaggio si protrarrà per oltre dieci giorni e giunge in un momento in cui la salute del Re è sotto attenzione. Tuttavia, la possibilità di interrompere le cure pochi giorni è stata una notizia rassicurante per i cittadini, dato che la continuazione della terapia avrebbe reso impossibile il viaggio. I medici hanno previsto un piano ben strutturato per garantire la sicurezza e il benessere di Carlo III durante la trasferta. Potrà contare sulla presenza di un medico esperto a supporto, pronto a intervenire in caso di necessità.

La preparazione e i progetti del sovrano

In preparazione al viaggio, il sovrano soggiornerà in Scozia, dove continuerà a gestire i propri affari spirituali e statali. Durante questo periodo, sarà impegnato nello svolgere documenti di Stato e nelle comunicazioni preparatorie con i leader mondiali che parteciperanno al CHOGM. La programmazione riflette quanto sia importante per Re Carlo III mantenere una routine attiva e impegnata, anche in un periodo di sfide mediche. Fonti vicine al Re hanno confermato che egli si sente energico e determinato a mantenere i suoi impegni.

Dopo la sua permanenza in Scozia, il sovrano ritornerà a Londra per partecipare a un Consiglio privato e per incontri programmati con il Primo Ministro, oltre a seguire gli appuntamenti medici previsti. Questo approccio sottolinea la volontà di Carlo III di rimanere attivo nel suo ruolo di monarca, nonostante le difficoltà legate alla salute. Una fonte ha sottolineato l’importanza per il Re di sentirsi in forma e pronto per affrontare non solo il viaggio in Australia, ma anche il carico di impegni intensi che lo attende al suo rientro nel Regno Unito fino alle festività di Natale.

La decisione di partecipare al viaggio è stata facilitata dalla volontà di Carlo III di mantenere la sua presenza attiva sulla scena internazionale, un aspetto cruciale per il ruolo di un monarca moderno in un contesto globale in evoluzione.