Rassegna ‘Musica ai Musei’: il Duo Aurian in concerto al Museo Gregoriano Profano

La rassegna musicale ‘Musica ai Musei’ torna a incantare il pubblico con un nuovo concerto, un evento che unisce arte e musica nel cuore della Città del Vaticano. Promossa dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dalla Direzione dei Musei e dei Beni Culturali, in collaborazione con il Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica, questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per gli amanti della musica e della cultura. Il prossimo appuntamento è fissato per il 30 maggio alle ore 18, quando il Duo Aurian, formato dal violinista Sebastian Zagame e dal pianista Aurelio Marco Raco, si esibirà all’interno del Museo Gregoriano Profano.

Dettagli del concerto e modalità di accesso

Il concerto del Duo Aurian si svolgerà in una delle location più suggestive del Vaticano, il Museo Gregoriano Profano, noto per la sua ricca collezione di opere d’arte. L’accesso al concerto è possibile tramite l’acquisto del biglietto d’ingresso ai Musei Vaticani, una formula che ha riscosso successo negli anni passati. Questa modalità consente ai visitatori di esplorare le meraviglie dei Musei Vaticani prima di godere della performance musicale. La direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta, ha sottolineato l’importanza di questo evento all’interno del programma culturale dell’Anno Santo, evidenziando come la musica possa fungere da linguaggio universale, capace di unire le persone attraverso la bellezza delle arti.

I protagonisti del concerto: Sebastian Zagame e Aurelio Marco Raco

Sebastian Zagame e Aurelio Marco Raco sono due giovani musicisti romani che si sono distinti per il loro talento e la loro passione per la musica. Entrambi sono allievi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, una delle istituzioni musicali più prestigiose d’Italia. La loro carriera è caratterizzata da numerose esibizioni, che testimoniano la loro dedizione e il loro impegno nel campo musicale. Durante il concerto, i due artisti promettono di offrire un’esperienza emozionante, combinando la loro tecnica raffinata con una profonda espressione artistica. Francescantonio Pollice, presidente del Cidim e dell’Associazione Italiana Attività Musicali, ha espresso la sua soddisfazione nel poter ospitare questi talenti in una cornice così prestigiosa, sottolineando il valore di un’iniziativa che celebra l’incontro tra arte e musica.

Il progetto Suono Italiano e il sostegno del ministero della Cultura

La rassegna ‘Musica ai Musei’ fa parte del progetto Suono Italiano, un’iniziativa che mira a promuovere la musica italiana e i suoi artisti. Questo progetto riceve il sostegno del ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, che riconosce l’importanza di eventi culturali come questo per la valorizzazione del patrimonio artistico e musicale del Paese. La rassegna rappresenta un’opportunità non solo per ascoltare musica di alta qualità, ma anche per riflettere sull’importanza della cultura nella società contemporanea. Attraverso eventi come ‘Musica ai Musei’, si cerca di avvicinare il pubblico all’arte, rendendo la cultura accessibile a tutti e promuovendo un dialogo tra diverse forme artistiche.

