Raffaella Carrà: due album storici tornano in versione restaurata e merchandising esclusivo

Il 13 giugno 2025 rappresenta una data significativa per i fan di Raffaella Carrà, poiché Warner Music Italia annuncia il rilascio di due album iconici della celebre artista. I dischi, intitolati ‘Raffaella Carrà ‘82‘ e ‘Fatalità‘, sono stati restaurati e saranno disponibili in diverse edizioni, tra cui vinile colorato, picture disc e, per la prima volta, in formato CD. Gli appassionati possono già effettuare il pre-order di queste edizioni speciali. Inoltre, ‘Fatalità‘ sarà accessibile anche in formato digitale a partire dalla stessa data.

Raffaella Carrà ‘82: un ritorno trionfale in TV

L’album ‘Raffaella Carrà ‘82‘ segna un momento cruciale nella carriera della cantante, coincidente con il suo ritorno in televisione grazie alla trasmissione ‘Fantastico 3‘ su Raiuno. La sigla principale, ‘Ballo, Ballo‘, ha riscosso un immediato successo, conquistando le classifiche e diventando uno dei brani più amati del repertorio della Carrà. Questo disco include diversi brani scritti da Gianni Boncompagni e Franco Bracardi, figure storiche che hanno collaborato con Raffaella nel corso degli anni. Il maestro Danilo Vaona ha curato gli arrangiamenti e la produzione, contribuendo a dare vita a un album che celebra il talento e la versatilità della Carrà.

Tra i brani presenti, spicca ‘Che dolor‘, una versione italiana di un’altra sigla di successo in lingua spagnola. Questo pezzo, scritto anche da Daniele Pace, dimostra la capacità della Carrà di adattare e reinterpretare canzoni di successo, rendendole uniche e riconoscibili al pubblico italiano.

Fatalità: un album che segna un’epoca

Il secondo album, ‘Fatalità‘, è legato alla trasmissione ‘Pronto, Raffaella?‘, e la sigla che porta il titolo dell’album ha ottenuto un grande riscontro nelle classifiche musicali. Firmata da Giancarlo Magalli e Gianni Belfiore, questa canzone ha contribuito a consolidare la popolarità della Carrà in quegli anni. L’album include anche tre brani scritti da Cristiano Malgioglio, tra cui ‘Spera, aspetta e spera‘, ‘Gnam, Gnam‘ e ‘Innamorata‘, quest’ultimo scritto in collaborazione con il celebre Roberto Carlos.

‘Innamorata’ è un pezzo a cui Raffaella era particolarmente affezionata, tanto da promuoverlo frequentemente nelle sue trasmissioni. Considerata una poesia d’amore, la canzone è dedicata al suo compagno di vita, il regista Sergio Iapino. Anche in questo caso, gli arrangiamenti e la produzione sono stati affidati a Danilo Vaona, che ha saputo dare un tocco unico a molti dei brani presenti nell’album.

Merchandising esclusivo per i fan

In concomitanza con l’uscita dei due album, Warner Music Italia ha lanciato una nuova linea di merchandising dedicata a Raffaella Carrà. Tra i prodotti disponibili, ci sono t-shirt e canotte con il logo ‘Ballo Ballo‘, acquistabili esclusivamente sul sito di Warner Music Italia. Inoltre, sono disponibili anche t-shirt e cover per iPhone con il tema ‘Fatalità‘, in vendita solo su Amazon.it. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per i fan di celebrare e portare con sé un pezzo della storia musicale di Raffaella Carrà, rendendo omaggio a una delle artiste più amate del panorama italiano.

