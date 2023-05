Questo sketch in “Tre uomini e una gamba” è uno dei più iconici del trio Aldo, Giovanni e Giacomo

Tre uomini e una gamba è un film del 1997 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. Rappresenta l’esordio cinematografico del trio comico, precedentemente emerso a metà del decennio in televisione e in teatro. Nonostante il carattere di opera prima realizzata in sordina, Tre uomini e una gamba si rivelò un successo oltre ogni aspettativa, lanciando la carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo sul grande schermo e di Venier dietro alla macchina da presa, e assurgendo presto a film di culto del cinema comico italiano, radicandosi nell’immaginario collettivo del Paese per gli anni a venire.

Tre uomini e una gamba, la trama

È il 31 luglio. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per raggiungere le loro famiglie in vacanza in Puglia. Aldo e Giovanni sono sposati con due sorelle, Giacomo è fidanzato con la terza e il loro matrimonio si celebrerà due giorni dopo proprio in Puglia. Da qui parte “Tre uomini e una gamba”, il primo film, di enorme successo, che ha visto protagonisti Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, un viaggio durante il quale, tra mille vicissitudini e l’incontro con Chiara (interpretata da Marina Massironi), i tre gradualmente si scoprono amici e, insieme, si rendono conto della meschinità della loro vita fino al punto di decidere di cambiarla drasticamente.

La famosa scena del film

Questa scena è diventata famosa soprattutto grazie al teatro. Siamo sul tram e un giovane senza biglietto, interpretato da Aldo, viene fermato dal controllore, impersonato da Giovanni. Il controllore nota subito che il ragazzo è senza biglietto e vuole fargli una multa e, per evitare ciò, Aldo comincia a tergiversare. In scena entra anche un vecchio rompiscatole (Giacomo) che ha il solo compito di mettere zizzania. Dopo essersi presentato come Ajeje Brazorf e essersi rifiutato di mostrare i propri documenti, il ragazzo senza biglietto approfitta di un momento di distrazione del controllore per scappare, concludendo la scena con un inseguimento. Qui di seguito la famosa scena di “Tre uomini e una gamba”.