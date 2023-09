Questo è sicuro uno dei colpi di scena più sorprendenti nel mondo di “Games of Thrones”

Games Of Thrones ( conosciuta in Italia anche come Il Trono di Spade) è una serie televisiva statunitense di genere fantastico creata da David Benioff e D. B Weiss. La serie è nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R Martin. Le scene sono state girate nel Regno Unito, Canada, Malta, Islanda, Croazia, Marocco e Spagna. Games Of Thrones ha ottenuto un numero record di spettatori HBO e ha generato un fandom internazionale eccezionalmente ampio e attivo, inoltre detiene 9 record oltre che a 59 Premi Emmy su 160 nomination totali.

Games of Thrones, la trama

La serie vede sette nobili famiglie che lottano per il controllo della mitologica terra di Westeros. Robert Baratheon, re di Westeros, chiede al suo vecchio amico Eddard Stark di servirlo come suo principale consigliere. Eddard accetta, ma ha dei sospetti. Mentre la famiglia del re, i Lannister, cova un complotto per assumere il controllo del trono, dall’altra parte del mare, i Targaryen si preparano per un ritorno al potere. Il conflitto tra queste due famiglie e altre porteranno alla guerra, mentre a nord un’antica minaccia si risveglia.

La famosa scena della serie

Il finale della sesta stagione è uno dei più sorprendenti: Cersei Lannister è infatti messa alle strette, in quanto il potere dell’Alto Passero che lei stessa ha agevolato la sta isolando sempre di più e la sta per mettere a processo assieme alla nuora Margaery e al fratello Loras. Cersei decide allora di sradicare il problema sul nascere facendo saltare in aria il tempio di Baelor con tutti quanti dentro, grazie all’altofuoco. Si salva solo il figlio Tommen, che lei aveva trattenuto nella Fortezza rossa, il quale però poi si getta da una finestra per la disperazione. Il tutto condito da una colonna sonora magistrale. Qui di seguito la famosa scena della serie.