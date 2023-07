Questa scena in “Spider-man: Un Nuovo Universo” ti lascia senza fiato

Spider-Man – Un nuovo universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse) è un film d’animazione statunitense del 2018 diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. La pellicola rappresenta il primo film d’animazione con l’Uomo Ragno come protagonista, nonché debutto cinematografico di Miles Morales. Tutti i registi hanno ritenuto che il film sarebbe stato uno dei pochi che il pubblico avrebbe effettivamente “bisogno” di guardare in 3D, a causa della natura immersiva del mondo animato creato. Ha incassato oltre 375 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 90 milioni di dollari. Ha ricevuto il plauso della critica, che ha elogiato l’animazione, i personaggi, la storia, il doppiaggio e l’umorismo. Il film ha anche vinto l’Oscar 2019 come Miglior film d’animazione.

Spider-man: Un Nuovo Universo, la trama

Morales è un ragazzino timido e pieno di insicurezze che nella migliore tradizione dell’ironico Spidey, una volta indossata la maschera cambia radicalmente: con il costume addosso non ha paura si tuffarsi dai grattacieli, dondolarsi tra i cornicioni o surfare tra le auto in corsa. Ma coniugare la problematica vita scolastica a quella frenetica di supereroe novello non è sempre così facile. Miles deve stare attento ai numerosi nemici che popolano lo Spider-verso, perennemente in attesa che l’odiato rivale rimanga a corto di ragnatele. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.

La famosa scena del film

Spider-Man: Un Nuovo Universo non è solo una delle pellicole dedicate al simpatico arrampicamuri più amate di sempre, ma anche uno dei film d’animazione più apprezzati dell’ultimo decennio. Tra i momenti più emozionanti del film, vincitore dell’Oscar per il miglior film d’animazione, figura sicuramente la scena in cui Miles salta giù da un edificio e impara a fidarsi di se stessa… talmente bella da togliere il fiato. Qui di seguito la famosa scena del film.