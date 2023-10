Questa scena in “Sex Education” rappresenta la lotta al bullismo in modo brillante

Sex Education è una serie televisiva britannica, creata da Laurie Nunn per il servizio on demand Netflix. La serie è stata accolta positivamente dalla critica ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti. I personaggi principali sono interpretati da Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa, Connor Swindells e Kedar Williams-Stirling. Le riprese di Sex Education hanno avuto luogo a Wye Valley, tra Inghilterra e Galles.

Sex Education, la trama

La serie è incentrata su un liceale timido e impacciato di nome Otis Milburn. Egli, però, può ritenersi un esperto di educazione sessuale per osmosi. Infatti sua madre, Jean, è una terapista del sesso e lo ha cresciuto impartendogli, suo malgrado, consigli e osservazioni intime di ogni tipo, diventando ancora più ossessiva dopo il tradimento del marito (James Purefoy) con una sua paziente.

La teoria, prima o poi, deve essere messa in pratica, ma a differenza dei suoi coetanei, Otis non sembra affatto pronto per farlo. Il suo migliore amico Eric (Ncuti Gatwa) e un’attraente ragazza ribelle di nome Maeve (Emma Mackey) gli suggeriscono quindi di diventare segretamente il terapista sessuale della scuola, risolvendo tutti i più strampalati problemi dei suoi compagni, dalla dipendenza da masturbazione alla crescita smisurata di peli pubici, fino alla confusione identitaria. Nell’aiutare gli altri, Otis capisce finalmente che è arrivato anche per lui il momento di fare le prime vere esperienze e di perdere la verginità.

La famosa scena della serie

La scena più epica di tutte è quella in cui le ragazze e i ragazzi della scuola si coalizzano contro un atto di bullismo. Per farla breve, un account misterioso ha mandato a tutta la scuola la foto della vagina di una studentessa, la cui identità verrà rivelata dopo ventiquattro ore. Quella vagina viene descritta come il peggiore organo genitale della Terra, e la sua proprietaria è molto imbarazzata. Se non che molte ragazze, ma anche qualche ragazzo, si ribella contro questa forma di violenza, e inizia a dire che quella vagina della foto è la propria. Qui di seguito la famosa scena della serie.