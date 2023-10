Su Netflix c’è una serie tv di cui tutti parlano, un teen drama che colpisce al cuore

Ami i drammi amorosi e le tematiche delicate e cerchi una serie tv da guardare stasera? Su Netflix c’è un teen drama a tematica gay che colpisce al cuore. Si intitola Heartstopper ed è considerata tra le più belle serie presenti sulla piattaforma di streaming.

Su Netflix un teen drama che colpisce al cuore

Heartstopper è una serie televisiva britannica che trae origine dall’omonima graphic novel pubblicata nel 2019, ideata e scritta da Alice Oseman. L’autrice ha rivelato di essersi ispirata alla propria adolescenza queer in un ambiente inglese molto conservatore. La storia è semplice: protagonisti sono i giovani adulti Nick, Charlie e i loro amici alle prese con le prime relazioni sentimentali e la crescita.

A metà strada tra il dramma adolescenziale e la commedia romantica, la serie Netflix ha già disponibili le prime due stagioni (16 episodi totali di circa 30-40 minuti l’uno). Già annunciata, però, l’uscita della terza stagione. La prima stagione di Heartstopper ha avuto un successo tale, infatti, da spingere Netflix a rinnovarla subito per altre due stagioni.

Ad interpretare i due protagonisti principali vi sono Joe Locke, nel ruolo di Charlie Spring, e Kit Connor, in quelli di Nick Nelson, entrambi giovani attori britannici. Il personaggio di Elle, ragazza transgender, è interpretato da Yasmin Finney, transgender anche nella vita reale. Nel cast anche Sebastian Croft, Fisayo Akinade, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan.

La trama della serie tv Heartstopper

La serie tv racconta la storia di due ragazzi tra loro molto diversi: Charlie, tranquillo e timido e Nick, appassionato giocatore di rugby. Charlie è dichiaratamente gay, con fisico esile, spesso vittima di prese in giro. Nick è l’idolo del suo club sportivo. Appartengono a due mondi totalmente diversi, I due diventano amici e inaspettatamente si innamorano. Frequentano il liceo e devono imparare a gestire, insieme alle loro famiglie ed ai loro amici un sentimento nuovo, non facile da accettare e da far accettare al prossimo.



