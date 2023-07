Questa scena in “Quo Vado?” contiene un’inimitabile perla di Checco Zalone

Quo vado? è un film del 2016 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. In poco più di un mese e mezzo nelle sale è riuscito ad incassare 65,4 milioni di euro, avvicinandosi al primato di Avatar di 68,7 milioni di euro circa e battendo il numero di spettatori di Sole a catinelle. Alla fine della stagione 2015-2016 risultò il maggiore incasso dell’annata cinematografica in Italia. Anche in Spagna il film fu particolarmente apprezzato.

Quo Vado? la trama

Checco è un ragazzo pugliese che nella vita ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato da bambino: vivere sempre coi genitori e avere un posto fisso di lavoro. Così, abita spensierato con mamma Caterina (Ludovica Modugno) e con papà Peppino (M. Micheli) e lavora con contratto a tempo indeterminato nell’ufficio provinciale di caccia e pesca. Ma un giorno la sua vita subisce un drastico cambiamento, infatti il governo approva una riforma con la quale, per risparmiare, si procede all’eliminazione di parecchi posti fissi. Di conseguenza, Checco viene convocato dalla spietata dottoressa Sironi (S. Bergamasco), che lo mette di fronte ad una scelta: accettare un cospicuo assegno abbandonando il posto fisso, o mantenere il lavoro venendo però trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro quindi accetta il trasferimento. Da questo punto in poi, assisteremo ai viaggi più improbabili, in Italia e nel mondo, in cui Checco si ambienterà ogni volta mandando su tutte le furie la Sironi.

La famosa scena del film

Ecco una delle scene più divertenti di Quo vado, film interpretato da Checco Zalone. La scena in questione si riferisce a quando mangiano (o almeno ci provano) nel Ristorante italiano in Norvegia. Una scena esilarante caratterizzata da un egregio Zalone nel suo quarto film da protagonista. Qui di seguito la famosa scena del film.