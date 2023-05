Questa scena in “Prova a prendermi” è assurdamente simile a quella successa nella realtà

Prova a prendermi (Catch Me If You Can) è un film del 2002 diretto da Steven Spielberg e interpretato da Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, adattamento del romanzo autobiografico Catch Me if You Can di Frank Abagnale Jr. Il film ha riscosso un buon successo, sia da parte della critica che del pubblico, ottenendo due candidature ai Premi Oscar 2003 grazie a John Williams (migliore colonna sonora) e Christopher Walken (miglior attore non protagonista). Il film si basa sulla vera storia di Frank Abagnale Jr., che tra il 1964 e il 1969 riuscì a incassare centinaia di assegni falsi in 26 paesi del mondo e in tutti gli Stati Uniti.

Prova a prendermi, la trama

Frank è un ventenne che diversamente dai suoi coetanei ha già scelto la sua strada grazie alla sua dote alquanto particolare. Egli ha infatti il dono di riuscire a truffare chiunque gli sia di fronte con una nonchalance tale da inquietare chi ne è a conoscenza. E’ proprio con questa sua sorta di lavoro che è riuscito a mettere da parte, nel corso degli anni, circa sei milioni di dollari. Una cifra che non passerà inosservata all’FBI che è sulle sue tracce da tempo.

La famosa scena del film

In questa scena l’agente Carl va vicinissimo alla cattura del truffatore Frank Abagnale Jr, che gli sfugge con grande maestria. Il bello è che molti pensano che tutto questo sia stato abbastanza ingigantito, ma in realtà quello che è successo nella realtà è molto simile: Frank è uscito dal hotel dalla porta di retro in giacca e cravatta, due poliziotti l’hanno fermato, e lui gli ha risposto che è un agente del FBI, presentandosi con il suo cognome (falso) e dicendogli di raggiungere gli altri agenti alla porta principale. I due agenti si sono scusati e lui se n’è andato tranquillamente. Qui di seguito la famosa scena di “Prova a prendermi“.