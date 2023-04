Prova a prendermi: la storia vera che ha ispirato il film di Steven Spielberg

Prova a prendermi è un film del 2002 diretto da Steven Spielberg e interpretato da Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Il film ha riscosso un buon successo, sia da parte della critica che del pubblico, ottenendo due candidature ai Premi Oscar nel 2003.

Il film è costato in tutto 52 milioni di dollari. Ha incassato 164615351 $ in Nord America e 187498961 $ nel resto del mondo, per un incasso globale di 352114312 $. La colonna sonora(che è stata candidata all’Oscar), è stata prevalentemente composta da John Williams. Tuttavia, sono presenti anche brani dell’epoca in cui il film è ambientato, come ad esempio You Really Got Me dei Kinks e Come Fly With Me di Frank Sinatra.

La storia vera dietro “Prova a prendermi”

La storia vera dietro il film “Prova a prendermi” riguarda Frank Abagnale, un ex truffatore statunitense degli anni 60. Usando 8 nomi diversi, Frank Abagnale riuscì tra il 1964 e il 1969 a incassare centinaia di assegni falsi in 26 paesi del mondo e in tutti gli Stati Uniti, guadagnando 2,5 milioni di dollari. Le sue abilità nell’arte della contraffazione lo spinsero anche oltre. Nella sua ascesa criminale arrivò a falsificare anche una laurea alla Columbia University. Abagnale si spacciò anche per pilota della Pan Am viaggiando gratis in tutto il mondo grazie al deadheading, ovvero la pratica di usufruire di voli gratuiti come cortesia da parte di altre compagnie aeree. In seguito si fece passare come medico e avvocato.

È stato catturato in Francia nel 1969 e fu condannato a 12 anni di reclusione per frode multipla. Di questi 12 ne ha scontati solo 5 in cambio di aiutare gli Stati Uniti in caso di frodi bancarie. Oggi Frank Abagnale continua a lavorare nel mondo della finanza aiutando le banche a sviluppare metodi anti-contraffazione.

