Questa scena in “Hereditary – Le radici del male” è straordinaria e disturbante allo stesso tempo

Hereditary – Le radici del male (Hereditary) è un film del 2018 diretto da Ari Aster, al suo esordio cinematografico. È stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival del 2018 nella sezione Midnight. Le riprese del film sono iniziate nel febbraio del 2017 nello Utah, nella Contea di Summit e a Sandy. Il film ha incassato circa 44 milioni di dollari tra Stati Uniti e Canada e 35,3 nel resto del mondo, per un totale di 79,3 milioni di dollari, a fronte di un budget pari a 10 milioni di dollari. Ari Aster, che in precedenza aveva lavorato solo a cortometraggi, ha scritto questo film con l’intenzione di partire da una tragedia familiare che conducesse a poco a poco dentro un incubo, dando quindi vita a un’opera con una doppia natura drammatica e horror.

Hereditary – Le radici del male, la trama

Alla morte della madre, Annie Graham e la sua famiglia si stanno preparando per il funerale quando iniziano ad avere luogo degli strani eventi di origini sovrannaturale. Poco a poco, una presenza sinistra rischia di destabilizzare i vari componenti del nucleo, Annie in particolare, richiedendo un crudele sacrificio. Riusciranno i Graham a spezzare la maledizione, specialmente considerando il fatto che il male sembra essere di carattere ereditario?

La famosa scena del film

Tra i vari meriti del film c’è sicuramente quello di aver riportato all’attenzione lo straordinario talento di Toni Collette, sicuramente tra le attrici più incredibili della sua generazione, troppo spesso sottovalutata. La scena con l’intera famiglia riunita per cena è sicuramente uno dei momenti più efficaci, ma anche disturbanti, dell’intera pellicola. La recitazione, la fotografia, la sceneggiatura… ogni pezzo del puzzle è semplicemente al suo posto. Qui di seguito la famosa scena del film “Hereditary – Le radici del male”, film del 2018 di Ari Aster.