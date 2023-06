Questa scena in “Black Mirror” è un finale perfetto per un episodio perfetto

Black Mirror è una serie televisiva britannica, prodotta da Charlie Brooker per Endemol Shine Group. Si tratta di una serie antologica, in quanto scenari e personaggi sono diversi in ogni episodio. La serie è incentrata sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall’introduzione di nuove tecnologie, in particolare nel campo dei media. Dalla terza stagione è trasmessa a livello internazionale sulla piattaforma streaming Netflix. La produzione di Black Mirror è attualmente in corso. Sono state prodotte 6 stagioni per un totale di 22 episodi. Czarne Lusterko (in italiano Piccolo schermo nero) è il primo spin-off di Black Mirror, realizzato in Polonia. La serie è una produzione ufficiale del dipartimento polacco di Netflix. La direzione del progetto è stata affidata a Jacek Ambrosiewicz.

Black Mirror, la trama

Una brillante antologia di storie sul disagio collettivo nei confronti del mondo moderno – racconti provocatori e carichi di suspense su temi che riguardano la tecno-paranoia contemporanea. Senza ombra di dubbio, la tecnologia ha trasformato tutti gli aspetti della nostra vita. In ogni abitazione, su ogni scrivania, in ogni mano c’è uno schermo al plasma, un monitor o uno smartphone: uno specchio nero, un “black mirror” su cui si riflette la nostra esistenza nel XXI secolo.

Il finale dell’episodio “San Junipero”

San Junipero è un episodio splendido e sempre più attuale sulle “relazioni digitali” e sul distaccamento tra reale e virtuale. Il finale è un capolavoro assoluto, perfezione pura. Il miglior modo per raccontare una storia del genere: a molti sembrerà un “banale” happy ending, addirittura fin troppo ottimista per gli standard della serie, ma c’è quella inquadratura finale, quando siamo già sui titoli di coda, che cambia tutto. Una singola inquadratura in grado di farci riflettere su quello che la vita di tutti noi è ormai diventata. Nel bene e nel male. Qui di seguito il famoso finale dell’episodio.