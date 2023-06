Su Netflix c’è un thriller psicologico da non perdere, per gli amanti delle atmosfere alla Hitchcock

Se ami il thriller psicologico su Netflix c’è un film che non puoi perdere. Un film ambientato negli anni 30 che ti lascerà senza fiato dall’inizio alla fine. Rebecca è il titolo della pellicola che ti consigliamo di guardare subito.

Un thriller psicologico ambientato negli anni 30

Rebecca racconta le vicende di una dama di compagnia Mrs. de Winter, che fa innamorare il ricco aristocratico Maxim de Winter, vedovo della prima moglie annegata in mare mesi prima.

Il film, prodotto da Netflix – Working Title Films, è tratto dal romanzo gotico Rebecca, la prima moglie, scritto da Daphne du Maurier nel 1938. Diversi sono stati gli adattamenti cinematografici e televisivi del romanzo ma, tra tutti, ricordiamo il bellissimo film del 1940 diretto da Alfred Hitchcock e vincitore di due premi Oscar.

La pellicola è stata girata in Gran Bretagna a Cranborne Manor, una casa di campagna storica, nel Dorset, nell’Inghilterra meridionale. Il giardino è quello di Mapperton House, usato anche per il film Emma (1995). La piccola dependance sulla scogliera, invece, è stata realizzata appositamente sulla costa atlantica del Dervon, in Inghilterra.

Protagonisti di Rebecca sono gli attori Lily James, Armie Hammer e Kristin Scott Thomas. E, come nel suo predecessore diretto da Sir Alfred, il film del regista inglese Ben Wheatley indaga gli aspetti psicologici della relazione fra marito e moglie.

La trama di Rebecca

A Montecarlo, una dolce ragazza inglese, che fa la dama di compagnia presso la signora Judytta Van Hopper, incontra l’aristocratico e ricco vedovo Maxim de Winter. I due si innamorano e dopo due settimane, la coppia si sposa e si trasferisce a Manderley, in Cornovaglia, nella lussuosa dimora del signor De Winter.

Ma in quella casa, la giovane sposa deve affrontare l’inquietante governante Mrs. Denvers e soprattutto lo scomodo ricordo di Rebecca, la prima moglie di Maxim, morta in circostanze misteriose.

Guarda il trailer