Questa scena de “The Wolf of Wall Street” contiene 5 minuti di assoluto delirio

The Wolf of Wall Street è un film del 2013 diretto e prodotto da Martin Scorsese. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’autobiografia Il lupo di Wall Street pubblicata negli Stati Uniti nel settembre 2007 e in Italia nel gennaio 2014. Accolto positivamente dalla critica, il film ha ricevuto cinque candidature agli Oscar nelle categorie miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista e migliore sceneggiatura non originale. La pellicola narra l’ascesa e la caduta di Jordan Belfort, spregiudicato broker newyorkese interpretato da Leonardo DiCaprio alla sua quinta collaborazione con Scorsese. The Wolf of Wall Street incassò, in totale, circa 392 milioni di dollari, classificandosi come diciassettesimo maggiore incasso mondiale del 2013. Il cast è molto di classe, con Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Jonah Hill e Kyle Chandler.

The Wolf of Wall Street, la trama

Ascesa e caduta di Jordan Belfort, il broker di New York che conquistò una fortuna incredibile truffando milioni di investitori. Una folle cavalcata, quella di Belfort, un giovane “nuovo arrivato” a Wall Street che si trasforma via via in un corrotto manipolatore dei mercati e in un cowboy della Borsa. Avendo conquistato rapidamente una ricchezza enorme, Jordan la utilizza per comprarsi un’infinita gamma di afrodisiaci: donne, cocaina, automobili, la moglie supermodella e una vita leggendaria fatta di aspirazioni e acquisti senza limiti. Ma mentre la società di Belfort, la Stratton Oakmont, è sulla cresta dell’onda e sguazza nella gratificazione edonistica più estrema, la SEC e l’FBI tengono d’occhio il suo impero contrassegnato dagli eccessi.

La famosa scena del film

Mark Hanna in questa scena spiega a Jordan Belfort come fare soldi. Il segreto sono cocaina e prostitute secondo lui. 5 minuti di puro delirio, caratterizzato da una prestazione eccezionale da parte di Matthew McConaughey. Qui di seguito la famosa scena del film.