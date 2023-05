Questa scena de “La sirenetta” è una delle più iconiche del mondo Disney

La sirenetta è un film d’animazione del 1989 prodotto da Walt Disney Feature Animation e diretto da Ron Clements e John Musker. La sirenetta è uscito nelle sale il 17 novembre 1989, ottenendo il plauso della critica, guadagnandosi elogi per l’animazione, i personaggi e le musiche. È stato anche un successo commerciale, guadagnando 84 milioni di dollari al botteghino nordamericano durante la sua uscita iniziale e 233 milioni di dollari lordi totali in tutto il mondo. Il film ha vinto due Premi Oscar per la migliore colonna sonora e la migliore canzone (Under the Sea). Nel 2022 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso. A La sirenetta è stato dato il merito di aver infuso nuova vita all’arte dei film d’animazione Disney, dopo una serie di fallimenti critici o commerciali prodotti dalla Disney fin dai primi anni settanta.

La sirenetta, la trama

La bella sirenetta Ariel, figlia minore del re del mare, è solita disubbidire agli ordini del padre, che, tra l’altro, le ha proibito di risalire alla superficie e di avere contatti con gli umani. Durante una scorribanda, Ariel salva il giovane principe Eric, che sta per affogare in un naufragio. La sirenetta è, però, costretta ad abbandonarlo. Affascinato dal ricordo di Ariel e del suo canto, Eric decide di ritrovarla.

La famosa scena del film

Appena diventata umana, Ariel viene portata in superficie da Flounder e Sebastian, e sulla spiaggia incontra Scuttle, che la veste con un vecchio lenzuolo. Più tardi, Eric trova Ariel e la porta al suo castello, senza sapere che è proprio lei che gli ha salvato la vita, ma pensando che sia una muta sopravvissuta a un naufragio. Ariel ed Eric trascorrono del tempo insieme: alla fine del secondo giorno riescono quasi a baciarsi, ma vengono ostacolati da Flotsam e Jetsam. Qui di seguito la famosa scena del film.