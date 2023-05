Questa scena cult in “American Psycho” è memorabile

American Psycho è un film del 2000 diretto da Mary Harron, ispirato all’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis. Deve la sua celebrità specialmente ai contenuti molto forti, all’umorismo nero e alla rappresentazione dello stile di vita degli yuppies americani degli anni ottanta. Il film ha incassato 34 266 564 $ in tutto il mondo. È stato citato dalla rivista Journal of Psychoanalytic Psychology come una fedele rappresentazione cinematografica del narcisismo maligno.

American Psycho, la trama

American Psycho segue le vicende di Patrick Bateman (Christian Bale), un agente finanziario che abita in un bellissimo appartamento all’interno di un importante grattacielo di New York. L’uomo, affascinante e molto curato, si concede tutte le mattine del tempo per fare esercizio fisico, stretching e una lunga serie di trattamenti a base di creme esfolianti e idratanti. Al lavoro nessuno lo conosce davvero, anche se con i colleghi è solito andare in ristoranti molto in voga. Fidanzato con Evelyn, crede che la donna lo tradisca con il suo amico Timothy. Così decide di tradirla a sua volta con Courtney, la migliore amica della donna.

Quello che però nessuno sa di lui è che ha una follia omicida che fa davvero fatica a controllare. Una sera uccide una sconosciuta incontrata per caso in strada. Qualche giorno dopo, a seguito di un episodio che lo aveva infastidito sul luogo di lavoro, ammazza a coltellate un barbone, uccidendo a calci senza pietà anche il suo cane.

La famosa scena del film

Dopo essere stato a cena con il suo collega Paul Allen (Jared Leto), che non lo riconosce e lo scambia spesso per un altro collega, Patrick Bateman lo porta con una scusa a casa sua. Qui, con in sottofondo della musica rock ad alto volume, Patrick lo ammazza con un’ascia cromata. Qui di seguito la famosa scena del film “American Psycho”.