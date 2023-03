Questa battaglia in “Harry Potter” è una delle più epiche di sempre

Harry Potter è una saga cinematografica colossal fantasy basata sull’omonima saga letteraria di J. K. Rowling. È terza tra le saghe con il maggior incasso di tutti i tempi, con 7,7 miliardi di dollari. La saga è stata interamente prodotta da David Heyman e vede Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson nel ruolo dei tre protagonisti: Harry, Ron e Hermione. Harry Potter è stata distribuito dalla Warner Bros. in otto lungometraggi che hanno accompagnato tutto il primo decennio del XXI secolo, da La pietra filosofale (2001) a I Doni della Morte – Parte 2 (2011).

Harry potter e I Doni della Morte – Parte 2, la trama

Dopo avere distrutto un Horcrux e scoperto il significato dei tre Doni della Morte Harry, Ron e Hermione continuano a cercare gli altri Horcrux, nel tentativo di distruggere Voldemort, che ora ha ottenuto la Bacchetta di Sambuco. Il Signore Oscuro scopre la ricerca che Harry e i suoi amici hanno iniziato e lancia un attacco alla scuola di Hogwarts, dove il trio, gli allievi e tutti gli insegnanti tentano un’ultima resistenza contro le forze oscure.

La battaglia finale

Proseguendo nella narrazione, vediamo Harry che si aggira sotto il Mantello lanciando incantesimi di Scudo qua e là. Protettori di Hogwarts e Mangiamorte duellano tra loro. A un certo punto, Harry si svela. Lui e Voldemort si affrontano in mezzo alla Sala Grande, circondati da tutti i restanti combattenti, che hanno ora smesso di duellare. In questo frangente, Harry rivela a Voldemort ciò che Silente aveva capito riguardo al suo passato e il piano per non macchiare l’anima di Draco organizzando il suo stesso omicidio per mano di Piton, in realtà fedele al Preside. Dopo avergli spiegato, infine, la verità sulla lealtà della Bacchetta di Sambuco, partono i due incantesimi finali, che si scontrano e, disarmandolo, uccidono Voldemort. Qui di seguito la famosa scena.