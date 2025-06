Quattro serate di musica al Colosseo: Vinicio Capossela e Malika Ayane tra storia e cultura

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 19 al 22 giugno, il Parco Archeologico del Colosseo di Roma si trasformerà in un palcoscenico straordinario per la quarta edizione di “Venere in Musica”. Questo evento estivo unisce la grande musica dal vivo con la magnificenza del patrimonio archeologico, offrendo un’esperienza unica che celebra la cultura e la storia. Quattro artisti di fama internazionale si esibiranno sotto le stelle, creando un’atmosfera magica in uno dei luoghi più iconici del mondo.

Vinicio Capossela apre il festival il 19 giugno

La manifestazione avrà inizio giovedì 19 giugno con Vinicio Capossela, che presenterà il suo nuovo spettacolo intitolato “Sirene”. Questo concerto rappresenta un viaggio affascinante tra mito, emergenze e frontiere, dove la musica diventa un mezzo per esplorare temi attuali attraverso la lente della mitologia. Capossela, noto per la sua capacità di fondere diversi generi musicali, porterà sul palco brani che evocano la classicità e riflettono le inquietudini del presente.

Il concerto si preannuncia come un’immersione in simboli e significati, con le sirene che fungono da metafore per allarmi e seduzioni in un mondo segnato da conflitti e ingiustizie. Ogni tappa del tour avrà una scaletta diversa, rendendo ogni esibizione unica e irripetibile. Il pubblico avrà l’opportunità di vivere un’esperienza coinvolgente, dove la musica si intreccia con la narrazione di storie antiche e contemporanee.

Malika Ayane in concerto il 20 giugno

Il giorno successivo, venerdì 20 giugno, sarà il turno di Malika Ayane, che celebrerà i suoi quindici anni di carriera con un concerto ricco di emozioni. La cantautrice milanese, nota per la sua voce unica e il suo stile raffinato, presenterà una scaletta che include i suoi successi più amati, come “Feeling Better”, “Ricomincio da qui” e “Senza fare sul serio”.

Il concerto non si limiterà a ripercorrere la sua carriera, ma offrirà anche reinterpretazioni di brani iconici della musica italiana, creando un viaggio sonoro che unisce pop d’autore e influenze jazz. L’esibizione di Malika Ayane rappresenterà un’occasione imperdibile per il pubblico romano di ascoltare dal vivo una delle voci più riconoscibili della scena musicale italiana, in un contesto che esalta la bellezza del Tempio di Venere.

Salif Keïta e Bombino: l’Africa in primo piano

Sabato 21 giugno, il festival ospiterà Salif Keïta, una figura leggendaria della world music. Nato nel 1949 e discendente dell’imperatore Sundiata Keïta, Keïta ha saputo trasformare le sue esperienze di vita, segnate dall’esilio e dal rifiuto familiare, in un messaggio universale attraverso la musica. Il suo ultimo album, “So Kono”, è un esempio di come le tradizioni musicali africane possano fondersi con generi come rock, soul e afrocubano, creando un linguaggio musicale che trascende le barriere culturali.

La sua performance promette di essere un momento di grande intensità emotiva, in grado di collegare le radici africane con le platee europee. La chiusura del festival, domenica 22 giugno, sarà affidata a Bombino, un chitarrista e cantante nigerino noto per il suo stile che combina il desert blues con elementi rock. Le sue canzoni raccontano le lotte del popolo tuareg e l’identità africana, utilizzando sonorità potenti e coinvolgenti.

Un’esperienza culturale totale al Parco Archeologico

“Venere in Musica” si conferma come un appuntamento imperdibile dell’estate romana, capace di unire la forza evocativa dei luoghi storici con la potenza della musica dal vivo. Non si tratta solo di concerti, ma di un’iniziativa che mira a valorizzare il Parco Archeologico, permettendo ai visitatori di vivere gli spazi in un’atmosfera serale unica.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione tramite il sito dedicato, con biglietti disponibili in due tornate. I posti sono limitati e l’affluenza si preannuncia alta, vista la qualità degli artisti coinvolti e la suggestione del contesto.

Un dialogo culturale tra Mediterraneo e Africa

I concerti si svolgeranno ogni sera alle 21:00 presso il Tempio di Venere, in Piazza del Colosseo. Questo luogo, già di per sé straordinario, diventerà un palcoscenico per un dialogo culturale profondo, unendo le tradizioni del Mediterraneo con quelle africane. L’iniziativa non è solo un evento musicale, ma rappresenta anche un’importante azione di politica culturale, sottolineando come l’arte possa unire storie e identità diverse, in un momento in cui il mondo ha bisogno di connessione e comprensione reciproca.

