Quando esce Mercoledì 2 su Netflix?

Al momento non si hanno notizie sulla data d’uscita di mercoledì 2. La seconda stagione della serie è stata annunciata a gennaio 2023 dopo che la prima stagione ha avuto un successo straordinario ed è diventata virale soprattutto su TikTok. Purtroppo però a causa degli scioperi del sindacato WGA degli sceneggiatori e del sindacato SAG degli attori al momento non si hanno spiragli neppure per un eventuale partenza delle riprese.

Tra le altre cose Jenna Ortega è stata presa di mira dagli sceneggiatori in sciopero, con il famoso autore Steven DeKnight che ha definito gli atteggiamenti della star di Mercoledì tossici e pretenziosi sul set. Non è chiaro se e quanto questa situazione di tensione influirà sulla serie tv di Netflix. Come riportato in precedenza, infatti, Jenna Ortega sarà anche produttrice di Mercoledì 2.

Mercoledì, la trama

La serie ripercorre gli anni di Mercoledì come studentessa presso la Nevermore Academy, lo stesso istituto un tempo frequentato dai suoi genitori Gomez e Morticia Addams (Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones).

Seguiamo i tentativi della ragazza di padroneggiare le sue abilità paranormali e di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima. Tutto questo mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore. Nella serie recitano anche Gwendoline Christie (The Sandman, Il Trono di Spade) con il ruolo di Larissa Weems, la preside della Nevermore. Riki Lindhome (Another Period) della Dott.ssa Valerie Kinbott, la nuova terapista di Mercoledì. Jamie McShane (Avvocato di difesa) dello sceriffo Donovan Galpin. Hunter Doohan (Your Honor) di suo figlio Tyler Galpin, con il quale la protagonista stringe un’amicizia improbabile. Isaac Ordonez del fratello di Mercoledì, Pugsley Addams. Fred Armisen di Zio Fester. George Burcea del maggiordomo Lurch. Victor Dorobantu di Mano e la star de La famiglia Addams Christina Ricci della signorina Marilyn Thornhill.