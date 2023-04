Le somiglianze tra Harry Potter e Mercoledì: un filmato le svela tutte

La serie Netflix Mercoledì è stata una delle più viste degli ultimi tempi da quando è uscita sulla piattaforma. La storia, diretta da Tim Burton, ha come protagonista l’iconica Mercoledì Addams e segue il suo percorso nella scuola per reietti. Tuttavia, sempre più fan hanno notato le somiglianze tra Mercoledì ed Harry Potter: entrambi presenti sulla piattaforma.

Partiamo, fin da subito, dall’ambientazione. Entrambi sono ad una scuola che accoglie ”persone speciali”: Hogwarts – la celebre scuola di magia e stregoneria – e la Nevermore Academy – la scuola per reietti. Questa la prima somiglianza che possiamo trovare tra le due storie, ma andiamo oltre.

Avrete sicuramente tutti presente la scena del ballo in Harry Potter e il Calice di Fuoco. Nella scena c’è Hermione che scende le scale ed Harry che si gira a guardarla. Ecco, ne troviamo una praticamente uguale in Mercoledì. La ragazza scende le scale e Tyler si gira a guardarla estasiato.

Altra scena da analizzare è quella che troviamo in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. Harry, Hermione e Ron si trovano davanti il professor Lupin tramutato in Licantropo. Stessa scena che troviamo in Mercoledì, all’incontro con la creatura su cui si indaga per tutta la serie. Non potrete non notarlo ora che ve lo abbiamo detto.

Continuando con le somiglianze, prendiamo in considerazione i due personaggi. Sia Harry che Mercoledì sono segnati, fin dall’inizio, da una profezia su di loro. Quella di Harry verrà svelata verso la fine della saga, quella di Mercoledì nel mezzo della prima stagione. Entrambi sono destinati a compiere grandi cose.

A sottolineare tutte queste somiglianze è stato un utente che ha fatto un video dedicato proprio a tutti questi aspetti. Ha fatto una dettagliata analisi delle scena accostandole per rendere evidente le caratteristiche in comune. E voi, le avevate notate?

