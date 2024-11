Pulcinella FilmFest: il festival della commedia presenta i suoi prestigiosi ospiti

Dal 9 al 15 dicembre, il Castello dei Conti di Acerra ospiterà la nona edizione del Pulcinella FilmFest, un evento che celebra il genere della commedia attraverso incontri con artisti di fama e proiezioni di film. Il festival, ideato dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo e sostenuto dal Comune di Acerra e dal Ministero della Cultura, promette di attrarre appassionati di cinema e cultori della commedia italiana. Tra i primi nomi annunciati ci sono Jerry Calà e Giobbe Covatta, ai quali verranno assegnati premi alla carriera e che parteciperanno attivamente agli eventi in programma.

Gli ospiti di spicco: Jerry Calà e Giobbe Covatta

Il festival avrà come protagonisti due figure emblematiche del panorama cinematografico italiano: Jerry Calà e Giobbe Covatta. Jerry Calà, icona della commedia italiana degli anni ’80, parteciperà a un incontro il 12 dicembre presso la Casa del Cinema e delle Arti. In questa occasione, il pubblico avrà l’opportunità di dialogare con lui su carriera e progetti futuri. Durante la serata, Calà riceverà il premio alla carriera e presenterà il suo ultimo film, “Chi ha rapito Jerry Calà?”, dove riveste i ruoli di attore e regista. Il film racconta con toni leggeri e divertenti una situazione surreale che si intreccia con la vita dell’attore.

Giobbe Covatta, noto per il suo approccio umoristico e sociale, sarà presente il 13 dicembre. L’attore e comico avrà modo di interagire con i giovani partecipanti al festival, rispondendo alle loro domande. In seguito, Covatta ritirerà il premio alla carriera e presenterà “Il mio regno per una farfalla”, un film diretto da Sergio Assisi, che esplora tematiche profonde attraverso un formato leggero. Questo scambio tra l’artista e i giovani rappresenterà un momento importante di condivisione e crescita culturale.

Il programma del festival e gli altri ospiti

Il Pulcinella FilmFest non si limita solo a Calà e Covatta, ma presenta anche un’ampia selezione di eventi e ospiti. Tra di loro, l’attrice Cristina Donadio, che parteciperà il 10 dicembre, e l’attore Mauro Racanati, presente l’11 dicembre. La serata di gala per la premiazione, prevista per il 14 dicembre alle 18.30, sarà condotta da Gina Amarante e Gianni Parisi, garantendo così un ulteriore richiamo per gli amanti del cinema e della cultura.

L’apertura ufficiale del festival sarà caratterizzata da un evento di anteprima, il 9 dicembre alle 21.30 al Cinema-Teatro Italia di Acerra, con la proiezione del film “Un mondo a parte” di Riccardo Milani. Questo evento costituirà il primo passo verso una settimana ricca di eventi e proiezioni. Fatto interessante, ogni giorno alle 19.30 si potranno visionare gratuitamente i lungometraggi in concorso, creando un’atmosfera di forte coinvolgimento per gli spettatori.

Mostre e iniziative culturali

Un ulteriore elemento di valore del Pulcinella FilmFest sarà la mostra “Sandra Milo: Icona del Cinema Italiano”, dedicata all’incredibile carriera dell’attrice, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. Questa mostra, accessibile per tutta la durata del festival presso la Biblioteca del Cinema e delle Arti del Mezzogiorno, offrirà ai visitatori uno scorcio affascinante sulla vita e la carriera di una delle figure più emblematiche del panorama cinematografico italiano.

In aggiunta, durante il festival sarà previsto un proiettore per un videomapping che mostrerà una retrospettiva sulla carriera di Sandra Milo, realizzata da Rai Teche, consentendo ai visitatori di rivivere i momenti salienti delle sue numerose apparizioni e riconoscimenti. Con questa combinazione di eventi e proiezioni, il festival mira a promuovere il cinema italiano e a creare spazi di incontro e di riflessione per un pubblico variegato.

Un’ampia selezione di cortometraggi e opere

Il Pulcinella FilmFest non è solo un momento di celebrazione per la commedia, ma anche un’importante piattaforma per i cortometraggi e le opere emergenti. Sono previsti ben 40 cortometraggi nella selezione ufficiale e 11 opere nelle sezioni School e Smile, offrendo così visibilità a giovani registi e talenti emergenti. Il festival rappresenterà un punto di incontro per centinaia di opere provenienti da 11 nazioni, che partecipano al mercato della commedia.

Con queste caratteristiche, il festival si prepara a diventare un evento imperdibile nel panorama culturale italiano. Attraverso l’incontro tra grandi nomi del cinema e nuovi talenti, il Pulcinella FilmFest rafforza il proprio impegno nella promozione della cultura cinematografica in Italia.