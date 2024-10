Propaganda Live: il programma di Diego Bianchi torna dal 13 settembre 2024 su La7

Propaganda Live riapre i battenti per la stagione 2024-25, guidato dal noto conduttore Diego “Zoro” Bianchi. Con la sua formula collaudata, il programma mantiene il suo focus su reportage, satira e commento sugli eventi di attualità, sempre con un occhio di riguardo verso le notizie che spesso sfuggono all’attenzione dei media tradizionali. Per i telespettatori, l’appuntamento è fissato per il venerdì sera, dalle 21:15 all’01:00, con una serie di ospiti, monologhi e performance musicali che animano le serate. Scopriamo insieme gli highlights di questa nuova stagione e cosa ci attende nei vari episodi.

La prima puntata del 13 settembre 2024

In apertura della stagione, l’attenzione è rivolta alle Olimpiadi di Parigi, con la presenza della campionessa olimpica Sofia Raffaeli e della sua allenatrice Claudia Mancinelli. Il reportage inaugurale di Diego Bianchi porta gli spettatori alla Convention dei democratici a Chicago, un evento significativo con la prima partecipazione di Kamala Harris come candidata alla presidenza. A commentare, non mancano i monologhi di Andrea Pennacchi e Simonetta Musitano, seguiti da un’esibizione musicale della cantante Tahnee Rodriguez. L’energia della prima puntata promette di dare il tono ai successivi appuntamenti settimanali, con spirito di informazione e intrattenimento.

La programmazione del 20 settembre 2024

Nella seconda puntata, il focus si sposta su conflitti internazionali e testimonianze dirette. Francesca Mannocchi racconta le esperienze di chi vive in zone di conflitto, come Israele e Cisgiordania, portando alla luce le vicende di chi soffre in prima persona l’assenza di pace e le violenze inflitte dai coloni. Durante questa puntata è prevista anche un’intervista a Oscar Camps, fondatore di Open Arms, un tema di grande rilevanza sociale in queste settimane. Anche in questa occasione, Andrea Pennacchi offre un nuovo monologo, mentre debutta sul palco Horea Sas. Completano il quadro gli interventi musicali del cantautore Brunori Sas, arricchendo l’atmosfera di approfondimento con sonorità coinvolgenti.

La terza puntata del 27 settembre 2024

La terza puntata vede il ritorno di Paolo Giordano, scrittore e giornalista, per una riflessione sull’attualità globale. Diego Bianchi approfondisce in un reportage la situazione politica americana, prendendo spunto dalla Convention dei democratici a Chicago. Con i monologhi di Andrea Pennacchi e del comico Xhuliano Dule, la puntata promette un mix di informazione e satira, senza tralasciare l’importanza degli artisti emergenti. La musica è rappresentata dalle cantanti Tahnee Rodriguez e Bettah Ferrari, che portano sul palco il talento musicale contemporaneo, creando un’interazione vivace tra diversi stili e generi.

La quarta puntata del 4 ottobre 2024

La quarta puntata offre un reportage toccante e molto atteso. Francesca Mannocchi, in collegamento da Gerusalemme, presenta storie di bambini amputati evacuati dalla Striscia di Gaza, segnalando la drammaticità degli effetti della guerra. La puntata sarà arricchita dalla presenza di ospiti di rilievo, tra cui Flavio Insinna e Nando dalla Chiesa, per discussioni su temi d’attualità politica. Non mancheranno i monologhi di Andrea Pennacchi e Benedetta Orlando, mentre il cantante americano Josè James e la cantautrice Serena Brancale si esibiranno, sottolineando l’importanza della musica come linguaggio di connessione e sensibilizzazione.

La quinta puntata del 11 ottobre 2024

Infine, la quinta puntata prevede un’importante analisi della lotta di classe e delle disuguaglianze economiche, con l’intervento del giornalista Riccardo Staglianò. Diego Bianchi torna in Sicilia per documentare la grave crisi idrica che affligge vari comuni, tra cui Troina. La narrazione si sviluppa attraverso le voci di chi vive questa difficoltà quotidiana, dando il giusto peso a una problematica spesso trascurata. Anche Antonella Attili sarà presente negli studi, mentre il gruppo musicale Les Amazon d’Afrique si esibirà, portando un contributo culturale ricco di sonorità e messaggi sociali.

Come seguire Propaganda Live

Per tutti coloro che desiderano rimanere aggiornati sugli episodi precedenti o che vogliono rivivere i momenti clou, le puntate di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito de La7, oltre che su YouTube. È anche possibile prenotare un posto come pubblico direttamente dagli studi De Paolis, seguendo le procedure indicate sui canali social del programma. Con un mix di informazione, satira e musica, Propaganda Live si riconferma come un appuntamento fisso per chi cerca contenuti di attualità presentati in un modo innovativo e coinvolgente.