Prime Video: i film e le serie tv in arrivo a marzo 2021

Anche Amazon Prime Video ha preparato un catalogo ricco di interessanti novità per il mese di marzo 2021. Tra i film più attesi ci sono sicuramente “Il Principe cerca Figlio“, sequel del famoso “Il Principe cerca Moglie”, il thriller “The Rental” e il toccante “L’amico del cuore“.

I film più attesi a marzo su Prime Video

Il 5 marzo sarà disponibile l’attesissimo “Il Principe cerca figlio” di Craig Brewer con i personaggi creati da Eddie Murphy, che interpreta anche il protagonista del film. Re Akeem è appena stato incoronato nel suo Regno di Zamunda e decide di partire, insieme al fidato consigliere Semmi, per un viaggio in giro per il mondo, dall’Africa fino a New York, dove tutto ha avuto inizio.

Il 10 marzo si aggiunge al catalogo di Prime Video anche il thriller “The Rental“, che segna il debutto alla regia di Dave Franco. Un normale weekend fuori porta di due coppie di amici diventa un incubo quando cominciano a sospettare che il proprietario della casa che hanno affittato li stia spiando. I quattro amici si trovano a vivere un’esperienza assurda che li porta anche a dubitare l’uno dell’altro.

“Quello che tu non vedi” è la storia di Adam, un ragazzo con il sogno di diventare chef, ma che soffre di allucinazioni visive che gli condizionano la vita in modo negativo. Dopo un’espulsione da scuola, Adam è costretto a cambiare liceo. Qui il ragazzo, ormai sicuro che non riuscirà ad adattarsi, spera solamente di nascondere il suo segreto per finire la scuola il prima possibile, per proseguire gli studi e coronare il suo sogno. Disponibile sulla piattaforma dl 15 marzo.

Il 18 marzo uscirà invece “L’amico del cuore“. Il film racconta la storia vera di Matt e Nicole Teague e delle loro bambine. La tranquilla vita di questa famigliola felice viene improvvisamente sconvolta quando a Nicole viene diagnosticato una malattia terminale. L’amico di famiglia Dane Faucheux decide di stare vicino e sostenere Matt e le sue figlie in questo brutto periodo della loro esistenza.

Le serie tv più attese a marzo 2021

Dalla mente e dai fumetti del creatore di “The Walking Dead”, Robert Kirkman, è nata la serie animata per adulti “Invincible“. La serie segue le vicende di Mark Grayson, il diciassettenne figlio del più grande supereroe al mondo, Omni-man. I primi 3 episodi usciranno su Prime Video il 26 marzo, a seguire ci sarà un episodio a settimana.

Sempre il 26 marzo, uscirà il dramma romantico “La Templanza“, basato sull’omonimo romanzo di María Dueñas. La serie è ambientata nel XIX secolo e i protagonisti sono Soledad Montalvo e Mauro Larrea, legati da una storia d’amore che insegna a superare le difficoltà, a trovare la propria strada, accompagnando gli spettatori in avventure in varie parti del mondo, dal Messico a Londra, fino ad arrivare a Cuba.

Altre uscite di marzo

Tra le altre uscite del mese di marzo su Prime Video, possiamo trovare, dal 1° marzo: “Men in Black II“, “Mean Girls“, “The Truman Show”, “Chiamami col tuo nome” e “Come farsi lasciare in 10 giorni”.

Ma anche “The Divergent Series: Allegiant” (9 marzo), “La verità è che non gli piaci abbastanza” (18 marzo) e “The Divergent Series: Insurgent” (19 marzo).

Francesca Trovarelli