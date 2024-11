Presentazione dello Zecchino d’Oro 2024: Conferenza Stampa Oggi a Roma

Oggi, mercoledì 27 novembre 2024, si svolgerà un’importante conferenza stampa per la presentazione della sessantasettesima edizione dello Zecchino d’Oro, uno dei festival musicali più rinomati dedicati ai bambini in Italia. L’evento avrà luogo presso la Sala Sergio Zavoli della sede Rai di Viale Mazzini a Roma alle ore 12. Questo festival non è solo un momento di intrattenimento per i più piccoli, ma rappresenta anche una tradizione culturale consolidata nel panorama musicale italiano.

Quando andrà in onda lo Zecchino d’Oro 2024

L’edizione 2024 dello Zecchino d’Oro è programmata per andare in onda su Rai 1 nei giorni 29 e 30 novembre e 1° dicembre. Le trasmissioni inizieranno rispettivamente alle 17.05 e alle 17.20. Anche quest’anno, il festival sarà condotto da volti noti della televisione italiana. Le prime due puntate saranno presentate da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, mentre la serata finale sarà condotta da Carlo Conti, che torna per l’ottava volta consecutiva in veste di direttore artistico. La regia del festival sarà affidata a Maurizio Pagnussat, il quale guiderà il pubblico attraverso un evento che si preannuncia ricco di emozioni.

Le canzoni in gara nello Zecchino d’Oro 2024

La selezione musicale per questa edizione comprende un varietà di canzoni evocative scritte da autori rinomati. Le canzoni in competizione includono titoli come “Il principe Futù” di Giulia Luzi e Massimo Zanotti, “La bugia” di Rainer Monaco e Riccardo Capone, e “Gol! L’amicizia fa festa” di Francesco Morettini e altri autori. Altre opere in gara sono “Coccodance”, “Il magico viaggio di Marco Polo” e “Diventare un albero”, scritte rispettivamente da Piero Romitelli, Red Canzian, e Rebecca Pecoriello. Una delle peculiarità di questo festival è la varietà delle tematiche affrontate, che spaziano dall’amicizia al rispetto per l’ambiente, rendendo ogni canzone una potenziale lezione di vita per i giovani ascoltatori.

Dove seguire la conferenza stampa dello Zecchino d’Oro 2024

La conferenza stampa di presentazione dello Zecchino d’Oro 2024 sarà un momento cruciale per comprendere meglio le novità di quest’edizione. A partecipare saranno nomi importanti del panorama musicale e televisivo, come Marcello Ciannamea, Raffaela Sallustio, e Fr. Giampaolo Cavalli, insieme a Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano Mariele Ventre. Inoltre, i presentatori Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni interagiranno con il pubblico, mentre Carlo Conti sarà presente in collegamento. Per chi desidera seguire l’evento in diretta, TvBlog seguirà in tempo reale la conferenza, offrendo aggiornamenti e approfondimenti sull’evento.