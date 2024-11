Presentazione delle Giornate Professionali del Cinema: Le nuove sfide e opportunità per il settore

Le Giornate Professionali del Cinema che si svolgeranno a Sorrento si preannunciano come un’importante occasione per analizzare e discutere il futuro dell’industria cinematografica in Italia. Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, ha aperto la conferenza con una nota di riconoscimento a Ron Howard per il suo contributo al Torino Film Festival, menzionando quasi con orgoglio “Eden“, uno dei film di punta distribuiti da 01 Distribution. Durante questo incontro, Del Brocco ha tracciato un quadro della situazione attuale del cinema, affrontando temi cruciali come gli effetti delle piattaforme digitali e le tendenze di mercato. Il suo messaggio sfida l’industria a trovare un nuovo equilibrio tra produzione e distribuzione, in un contesto in continua evoluzione.

La necessità di un nuovo equilibrio nell’industria cinematografica

Il contesto attuale del cinema è caratterizzato da una serie di cambiamenti radicali dovuti alla crescente influenza delle piatteforme di streaming, che hanno alterato le modalità di fruizione del pubblico. “Siamo usciti da un periodo tosto“, ha affermato Del Brocco, sottolineando le incertezze degli ultimi anni. La produzione cinematografica ha visto un incremento significativo, sollevando interrogativi sulla sostenibilità di un settore che potrebbe aver generato una quantità eccessiva di contenuti. Tuttavia, nonostante queste sfide, Del Brocco ha messo in evidenza una resilienza da parte dell’industria, mostrando segnali positivi.

Analizzando i dati del 2023, Del Brocco ha dichiarato che si prevede che tra il 2025 e il 2026 si potrebbero tornare a registrare circa 80-90 milioni di biglietti venduti, ridando vigore a un mercato in cerca di stabilità. A questo progetto ambizioso contribuiscono i film che, nel 2024, si stima possano incassare tra 1 e 3 milioni di euro, già quindici titoli promettenti. Nonostante i numeri sopra citati, Del Brocco ha evidenziato la necessità di un approccio diversificato, incoraggiando l’industria a trovare un equilibrio tra cinema popolare e produzioni più autoriali.

Il listino 2025 di 01 Distribution e le nuove proposte

Il listino 2025 di 01 Distribution contempla una scelta selezionata di titoli, con l’intento di coinvolgere il pubblico in modo significativo. “Abbiamo creato un catalogo con uno sguardo più attento e rigoroso, puntando su film capaci di raggiungere i 5 milioni di incassi“, ha dichiarato Del Brocco, delineando un’offerta variegata che include opere di rinomati autori e nuove voci.

Siano esse commedie, drammi o opere d’autore, i titoli previsti coprono un ampio spettro di generi e stili. Tra questi si segnala il nuovo lavoro di Mario Martone, “Fuori“, e il biopic su Pino Daniele “Je So Pazzo” di Nicola Prosatore. Non mancherà il confronto generazionale, con film come “Io e te dobbiamo parlare” che vedrà la collaborazione tra Pieraccioni e Siani, programmato per il 19 dicembre, così come “Il ritorno” di Uberto Pasolini, con Ralph Fiennes, previsto per il 16 gennaio prossimo.

Inoltre, la programmazione dei film di genere commedia è destinata ad arricchire il listino, con titoli come “Follemente” di Paolo Genovese e “U.S. Palmese” dei Manetti Bros., quest’ultimo molto atteso per il 20 marzo.

Il cinema internazionale in arrivo

La presenza di titoli internazionali arricchisce ulteriormente il palinsesto proposto da 01 Distribution. Tra le uscite più attese spicca “Ballerina“, uno spin-off che vede protagonista Ana de Armas, previsto per il 6 giugno. La conferenza ha colto l’occasione per annunciare la proiezione di “Maria” di Pablo Larrain, con una strepitosa Angelina Jolie, fresca di riconoscimenti alla Mostra di Venezia.

Del Brocco ha anche menzionato diverse co-produzioni internazionali, confermando l’impegno di Rai Cinema nell’espandere le proprie collaborazioni a livello globale. Titoli come “Il prigioniero” di Alejandro Amenábar, con Alessandro Borghi, rappresentano un forte passo verso future collaborazioni produttive. La varietà di progetti annunciati non solo arricchisce l’offerta cinematografica italiana, ma apre nuove prospettive per gli scambi culturali e professionali nell’ambito del cinema.

Con l’avvicinarsi delle Giornate Professionali del Cinema, le aspettative del settore restano alte, e le azioni intraprese da Rai Cinema e 01 Distribution saranno seguite con particolare attenzione da produttori, distributori e pubblico, tutti in attesa di vedere come si realizzeranno queste promettenti previsioni per il futuro del cinema in Italia.