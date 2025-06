Premio amarena: il festival che celebra il cinema e la cultura in Campania

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Premio Amarena si sta affermando come uno degli eventi più significativi dell’estate campana, portando a Piano di Sorrento un mix di cinema, teatro, musica e cultura locale. Questo festival, giunto alla sua quarta edizione, si svolge dal 10 al 29 giugno e si distingue per la sua atmosfera intima e autentica, in netto contrasto con altri eventi più grandi come il Giffoni Film Festival. La manifestazione non solo celebra il talento artistico, ma crea anche un legame profondo con il territorio e le sue tradizioni.

Un evento che unisce arte e territorio

Il Premio Amarena non è solo un riconoscimento per artisti e produzioni, ma rappresenta un vero e proprio lavoro di comunità. La direzione artistica è affidata ai giornalisti Biagio Verdicchio e Anna Chiara Delle Donne, che hanno saputo dare vita a un evento che valorizza la memoria e l’identità locale. Organizzato dall’Associazione Culturale Archimede, il festival gode del supporto del Comune di Piano di Sorrento e del patrocinio morale della Regione Campania. Villa Fondi, con la sua vista panoramica sul Golfo di Napoli, diventa il palcoscenico ideale per accogliere artisti e pubblico, creando un’atmosfera di condivisione e partecipazione.

Durante il festival, si premiano non solo i volti noti dello spettacolo, ma anche le storie che li accompagnano. Verdicchio sottolinea l’importanza di raccontare le esperienze autentiche, paragonandole all’amarena dei Colli di San Pietro, simbolo di fragilità e forza. Questo legame con la tradizione agricola locale è evidente, poiché il festival coincide con la raccolta dell’amarena, un prodotto che continua a essere coltivato con metodi tradizionali.

Le star del festival: un incontro ravvicinato

Il 20 giugno, il Premio Amarena accoglierà volti noti del panorama televisivo italiano, tra cui Irene Maiorino, Erasmo Genzini e Antonio D’Aquino, che parteciperanno al talk “Appunti d’Artista“. Questo incontro offre al pubblico l’opportunità di conoscere i protagonisti delle serie più amate in un contesto informale e diretto. La voce poetica di Fulvio Palmieri aprirà l’evento, creando un’atmosfera di intimità e connessione.

Il 29 giugno, l’attenzione si sposterà sui giovani talenti, con la presenza di Adriana Savarese, Christian Cervone, Matteo Santorum e Giulia Schiavo, quest’ultima premiata per il suo impegno sociale. Le interviste saranno introdotte da due figure di spicco nel panorama artistico, la soprano Tina De Simone e l’interprete Laura Vinaccia, che arricchiranno ulteriormente l’esperienza del pubblico.

Un festival che celebra la comunità e la tradizione

Il Premio Amarena si distingue anche per il suo forte legame con la comunità locale. Il 10 giugno, presso il CRE di Piano di Sorrento, avrà luogo la raccolta e trasformazione delle amarene, in collaborazione con cooperative locali e l’Agri Osteria da Nonna Luisa. Questo evento rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione delle tradizioni culinarie del territorio.

Il 26 giugno, il festival presenterà “Racconti d’Amare…na“, un ricettario realizzato dalle donne dei Colli di San Pietro, che unisce ricette tradizionali e innovative. La presentazione sarà accompagnata dalla Comunità Slow Food, sottolineando l’importanza della sostenibilità e della valorizzazione dei prodotti locali. Durante tutto il periodo del festival, il pubblico potrà gustare piatti a base di amarena, preparati da UNITRE e Slow Food, rendendo l’evento una vera festa per i sensi.

Il Premio Amarena si propone come un festival unico nel suo genere, capace di unire glamour e autenticità, mettendo al centro le storie delle persone e le tradizioni del territorio. Con un programma ricco di eventi e incontri, si prepara a diventare uno dei punti di riferimento dell’estate culturale in Campania.

