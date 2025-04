Possibile quarta stagione di Ted Lasso: le dichiarazioni di Brett Goldstein sul futuro della serie

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie di successo Ted Lasso, trasmessa su Apple TV+, continua a tenere i fan con il fiato sospeso riguardo a una potenziale quarta stagione. Brett Goldstein, noto per il suo ruolo di Roy Kent e parte integrante del team di sceneggiatura, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul futuro dello show, rivelando che la discussione è attualmente in corso all’interno della “writers’ room”. Tuttavia, le sue parole non trasmettono un entusiasmo travolgente, lasciando spazio a dubbi e incertezze.

Le dichiarazioni di Brett Goldstein nel podcast Wild Card

Durante un episodio del podcast Wild Card, Brett Goldstein ha confermato che la possibilità di una quarta stagione di Ted Lasso è sul tavolo. L’attore ha descritto il processo creativo come ancora in fase embrionale, suggerendo che ci sono molte idee da esplorare. Tuttavia, il suo approccio alla questione è stato caratterizzato da una metafora piuttosto singolare, che ha catturato l’attenzione degli ascoltatori. Goldstein ha raccontato un aneddoto personale riguardante un amico d’infanzia e un gatto, utilizzando questa storia per esprimere le sue riserve sul ritorno della serie.

La metafora del gatto sepolto

Goldstein ha condiviso un racconto che risale ai tempi dell’università, parlando di un amico che aveva un gatto molto amato. Dopo che il gatto fu investito, il ragazzo lo seppellì nel giardino e, in preda al dolore, pregò affinché tornasse. Sorprendentemente, il gatto tornò, ma non era quello giusto. Questa esperienza ha portato Goldstein a riflettere sulle implicazioni psicologiche di una tale situazione, sottolineando come il suo amico fosse convinto che la morte non fosse definitiva. La sua metafora si è poi collegata al sentimento di molti fan riguardo a Ted Lasso, che hanno vissuto la conclusione della terza stagione come un vero e proprio funerale per la serie.

Riflessioni sul futuro di Ted Lasso

Goldstein ha spiegato che, come il suo amico, anche lui si sente in un certo senso “pazzo” per aver pensato che Ted Lasso potesse tornare. Ha evidenziato come l’idea di riportare in vita una storia che è stata chiusa possa essere sia affascinante che spaventosa. Le sue parole riflettono la complessità emotiva che circonda il futuro della serie, soprattutto dopo il finale della terza stagione, che era stato concepito come una conclusione definitiva. Nonostante ciò, Apple TV+ ha mostrato interesse per una continuazione e la writers’ room è attualmente attiva, suggerendo che ci siano sviluppi in corso.

Possibili sviluppi narrativi nella quarta stagione

Secondo alcune indiscrezioni, la quarta stagione di Ted Lasso potrebbe vedere il protagonista, interpretato da Jason Sudeikis, assumere un nuovo ruolo alla guida di una squadra di calcio femminile. Questo cambiamento rappresenterebbe una significativa evoluzione della trama e una nuova direzione per la serie. Sudeikis, co-creatore dello show insieme a Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, ha sempre affermato che il progetto iniziale prevedeva solo tre stagioni. Tuttavia, il coinvolgimento di molti membri del cast originale, tra cui Hannah Waddingham, Juno Temple e Jeremy Swift, lascia intendere che ci siano piani concreti per il futuro.

La situazione attuale di Ted Lasso è quindi caratterizzata da un mix di attesa e incertezza. I fan possono solo sperare che le discussioni in corso portino a un annuncio ufficiale, mentre Goldstein continua a riflettere sulle implicazioni emotive di un possibile ritorno della serie.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!